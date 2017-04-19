亞協正名延後 將無揭牌儀式

2017-04-19

外交部只打算「發新聞稿處理」

〔記者鍾麗華／台北報導〕日本對台外交窗口的「公益財團法人交流協會」一月「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，並舉辦揭牌儀式；而我方的「亞東關係協會」原規劃三月底「正名」為「台灣日本關係協會」，但不僅時程延後，且據指出，外交部並未規劃於日本舉辦揭牌儀式或召開記者會宣布，只打算以新聞稿發布的方式低調處理。

亞協正名的消息，三月初從東京傳回國內，外長李大維在立院被動證實，立委詢問三月底可否正式掛牌？李答：「一定是可以的，而且我們已經呈報好幾天了。」據悉，行政院早在三月七日已核定，不過，亞協正名作業迄未完成，是考量到四月初舉行的「川習會」及兩岸氣氛。

許世楷︰台灣不該處處看中國臉色

相關人士強調，目前僅剩行政上的技術性細節，近日很快就會完成。他也透露，日方雖於去年底率先宣布正名，但台日外交窗口改名，其實雙方早已講好，是「同時」進行磋商，只是礙於雙方行政程序的差異，「絕非日本改了，我方才改」。而外界關切的「台北駐日經濟文化代表處」正名為「台灣駐日代表處」，我方也一直積極努力中，但日方盼與我駐美代表處正名問題一併考量。

對於亞協正名，有立委建議應在東京辦揭牌典禮，否則也應在日本辦記者會宣布。但相關官員說，目前並未安排大張旗鼓到日本去宣布，可能就是以新聞稿對外發布訊息。

前駐日代表許世楷認為，這未免也太過低調，現在台日關係不錯，日本也支持台灣，蔡政府應該積極對應。而亞協正名動作也應該更快、更明確。他也強調，台灣做為一個主權國家，有自己的主體性，不該處處看中國的臉色。

王定宇︰可透過國會外交 辦相關活動

民進黨立委王定宇表示，亞協正名是好事，他當然希望屆時能在日本「好好地、大大地舉辦」，這不僅可提升台灣的外交士氣，也能讓國際社會知道，不過，這樣的期望必須盱衡情勢，同時不能損及台日關係。若官方不方便，他建議可以透過國會外交方式，由日台國會議員一同在東京舉辦相關活動。