亞協正名延後 將無揭牌儀式
外交部只打算「發新聞稿處理」
〔記者鍾麗華／台北報導〕日本對台外交窗口的「公益財團法人交流協會」一月「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，並舉辦揭牌儀式；而我方的「亞東關係協會」原規劃三月底「正名」為「台灣日本關係協會」，但不僅時程延後，且據指出，外交部並未規劃於日本舉辦揭牌儀式或召開記者會宣布，只打算以新聞稿發布的方式低調處理。
亞協正名的消息，三月初從東京傳回國內，外長李大維在立院被動證實，立委詢問三月底可否正式掛牌？李答：「一定是可以的，而且我們已經呈報好幾天了。」據悉，行政院早在三月七日已核定，不過，亞協正名作業迄未完成，是考量到四月初舉行的「川習會」及兩岸氣氛。
許世楷︰台灣不該處處看中國臉色
相關人士強調，目前僅剩行政上的技術性細節，近日很快就會完成。他也透露，日方雖於去年底率先宣布正名，但台日外交窗口改名，其實雙方早已講好，是「同時」進行磋商，只是礙於雙方行政程序的差異，「絕非日本改了，我方才改」。而外界關切的「台北駐日經濟文化代表處」正名為「台灣駐日代表處」，我方也一直積極努力中，但日方盼與我駐美代表處正名問題一併考量。
對於亞協正名，有立委建議應在東京辦揭牌典禮，否則也應在日本辦記者會宣布。但相關官員說，目前並未安排大張旗鼓到日本去宣布，可能就是以新聞稿對外發布訊息。
前駐日代表許世楷認為，這未免也太過低調，現在台日關係不錯，日本也支持台灣，蔡政府應該積極對應。而亞協正名動作也應該更快、更明確。他也強調，台灣做為一個主權國家，有自己的主體性，不該處處看中國的臉色。
王定宇︰可透過國會外交 辦相關活動
民進黨立委王定宇表示，亞協正名是好事，他當然希望屆時能在日本「好好地、大大地舉辦」，這不僅可提升台灣的外交士氣，也能讓國際社會知道，不過，這樣的期望必須盱衡情勢，同時不能損及台日關係。若官方不方便，他建議可以透過國會外交方式，由日台國會議員一同在東京舉辦相關活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 也是尋求政治庇護！溫起鋒：我想來自由民主的台灣
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 司改會議分組決議 禁對弱勢者測謊
- 國民黨魁選舉》首輪過半 吳︰是目標 郝洪有信心
- 張向忠案 陸委會︰事實尚未釐清
- 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡
- 教授上按摩店找「雙飛」 拒不給錢遭控性侵
- 彰縣》抗極端氣候 葡萄溫室暴增
- 2「大力」水手 殷仔今防挨轟
- 貴客駕到 馬刺嗨奪2連勝
- 美最新評估 北韓疑有新型飛毛腿
- 墾丁珊瑚產卵 棘杯搶到頭香
- 反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
- 竹科奈米工程師 閩南舊厝開英式理髮店
- 小學生作業簿創意無限 網友：前途指日可待
- 少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品
- 國際現場》波音擬裁員305人
- 台灣府考棚遺址 比台灣府儒考棚還早
- 美石油產量料增加 世界油價走弱
- 連5場開轟平隊史 坦姆斯旅韓變神人
- 群創、夏普OLED技術展開合作
- 蘇智傑復出 蔗總交辦雙角色
- 死刑藥難取得 阿肯色州趕過期前處決
- myfone行動創作獎 祭出千萬扶值金
- 拾荒翁苦存仟元鈔 斷六截用膠帶黏
- 大王5局下也嚇到 「怎麼一直在跑」
- 〈美味教室〉soleil太陽派
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 嘿咻高潮頭痛如雷擊 男多女2倍
- 新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工
- 上回22警受傷 這回部署兩千警力
- 竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席
- 森進一相見歡90歲鐵粉夫妻 「被當兒子疼」超感動
- 癌末籌沒醫藥費 向醫院請假行搶
- 仁義潭、蘭潭 趁旱清淤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Barricades outside legislature to stay
- 04/19 各報重點新聞一覽
- 豬哥亮病房散步 女兒們5月出國復工
- 扮騎士X因子 洛夫重振威風
- 路易莎+小農 專屬點心誘味蕾
- 《自由廣場》中華民國虧欠八田與一
- 全球高級車都靠它 巧新屏東廠將完工
- 洪榮宏要開唱 包偉銘忙作媒
- 年改大戰 國民黨拖字訣 民進黨籲理性
- 《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？
標題：亞協正名延後 將無揭牌儀式
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email