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國民黨團髮夾彎 棄提版本

2017-04-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院週三將審查年金改革法案，立法院國民黨團上週五剛確定將提出黨版「公務人員退休撫卹法草案」，主張十八％優存利息六年歸零，所得替代率降為七十％。但消息一出軍公教不斷施壓，讓深藍立委態度出現髮夾彎，國民黨團昨天中午臨時召開黨團大會，決定不提黨版年改法案。

國民黨團總召廖國棟表示，被改革者對於被汙名化無法心服口服，也對年金即將破產不以為然，這些壓力全灌到選區的國民黨立委身上，大家都同情這些人訴求，才會改變決定。

「這不是我所預料的！」廖國棟指出，上週黨團大會上才確定提出，沒想到一個六、日就出現重大變化，外界質疑國民黨幹嘛要提版本，一直罵國民黨，許多立委也認為要國民黨配合吞下年改，這種方式令人無法接受，才會出現新的思考。

由於黨主席洪秀柱反對黨團提年改版本，是否受到黨中央壓力才出現轉變？廖國棟強調，「完全沒有任何關係」，原本國民黨版參考許多黨智庫的意見，智庫也認同黨版內容，智庫董事長也是由黨主席擔任，「只是她可能不知道！」

廖國棟指出，之前的黨版可能會變成立委個人版本，立委林為洲擔任年改小組召集人，花很多心力去整理，最後演變成這樣，也不是他所能預料。

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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