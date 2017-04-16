中國異議人士張向忠脫團 將尋政治庇護
自稱受到李凈瑜救夫行動感召
〔記者施曉光、鄭瑋奇、劉慶侯／台北報導〕中國異議人士張向忠日前來台參加環島旅行團，十三日脫團，十四日接受自由亞洲電台訪問時透露，是因受到前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，決定脫隊「跳機」。記者昨晚透過臉書與張向忠取得聯繫，張向忠透露計畫十八日赴陸委會向台灣政府訴求政治庇護。
張向忠也打算在申請庇護前，先拜會人權團體「台灣關懷中國人權聯盟」，不過他說，由於情況可能仍有變化，確切時間還不好說。
參與中國新公民運動 被關三年
目前行蹤對外保留的張向忠告訴記者，非常感謝台灣同胞同情他，給他找了一個地方住下來，並強調自己一直把台灣當作自己文化的祖國，「中國文化在哪裡，我的祖國就在哪裡」，並希望台灣同胞不要拒絕同樣追求自由的大陸公民對台灣的嚮往與支持。
張向忠出生於中國山東省曲阜市，今年四十八歲，曾參與中國大陸新公民運動，入獄三年，去年七月才獲釋，但獲釋後仍遭監控騷擾。他告訴本報，目前仍單身，有個兒子在北京打工。
參團來台旅遊 13日行蹤不明
張向忠四月十二日從中國福建參加八天七夜環島旅行團來台灣旅行，陸委會昨日指出，張向忠十三日早上脫團，旅行社導遊立即通報觀光局，並向派出所報案，觀光局隨即通報陸委會、內政部警政署、移民署等機關，並由觀光局及警政單位積極聯繫及協尋，但迄今尚無法掌握其行蹤，相關機關將持續聯繫，了解其意向，以利後續處理。
陸委會表示，目前尚未接獲張向忠申請庇護的案件，中國大陸人士如果提出申請庇護，主管機關內政部移民署將依相關規定程序進行調查處理。
移民署：考量專案許可居留
移民署則指出，我國目前無政治庇護制度，如果對方有受迫害及立即危險者，可基於政治考量給予專案許可長期居留。
根據自由亞洲電台報導中引述張向忠的話說，他是看到李凈瑜捍衛丈夫與國家尊嚴的作為，深受震撼鼓舞，因此決定脫隊，並對目前台灣有很多人攻擊李凈瑜不以為然，「我就想，台灣有多少人能夠站到李凈瑜的立場上去想一想，我們的骨氣在哪」，「我就想，那裡有中華民族骨氣的人在那，我就留在那！」
張向忠來台行程由捷利旅行社負責，原訂十九日離境；觀光局表示，若超過中國旅客最長可停留時間，旅行社因視同旅客保證人，將被罰新台幣十萬元。
根據統計，中國來台旅遊團客中，去年共有四十二人擅自脫團、且逾期停留，自由行旅客逾期停留更超過一百人；不過觀光局強調，比起其他國家，中客團在台灣脫團比例較其他國家脫團比例低很多。
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