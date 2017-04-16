黨魁選舉綁樁疑雲》吳批詹含沙射影 郝：凡走過必留痕跡
〔記者施曉光、蔡政珉、何玉華、林欣漢、翁聿煌／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢前天爆料這次選舉有賄選綁樁情形，並明確指出價碼。黨中央昨要求詹提出具體事證及明確指出涉賄人士，競爭對手吳敦義更批評詹對其他參選人含沙射影，「很不道德」；但另位對手郝龍斌則說，誰還用這些陋習，「若要人不知，除非己莫為！」
詹啟賢：基層傳聞久 黨應主動查
詹啟賢昨天強調，「聽聞基層黨員傳出相關傳聞」，他的內心非常沉重，黨中央應該重視並慎重調查，「黨應該對黨的形象多負起一點責任」，他並舉警察接到通報有黑道，警方應該主動調查為例，這才是黨應該有的態度。
洪秀柱：提具體事證 否則傷害黨
國民黨主席洪秀柱昨參加財團法人青年和平團感恩活動時，對詹啟賢的說法回應表示，希望詹能提出具體事證，讓中央嚴懲、嚴辦、嚴查，若大家都是口耳相傳，對黨是很大的傷害；國民黨中常會日前也通過相關辦法，希望不要發生這類事情。
吳敦義：沒拿出證據 這很不道德
另一位參選人吳敦義受訪時則是話中帶酸，稱詹啟賢「很了不起」、「很勇敢」，但也要求詹應該更勇敢、更具體的說出來，到底是哪一個縣市與哪些人賄選，否則這是對黨的一種「不負責任的污衊」。
吳敦義指出，目前六位國民黨黨魁參選人，除了詹以外，其他的人都是嫌疑人，「這很不道德」。請詹啟賢不要含沙射影，拿出道德勇氣，明確指出是哪一個縣市賄選，若是事實應受嚴厲譴責，否則不要隨便污衊別人。
郝龍斌：若要人不知 除非己莫為
不過，另一位參選人郝龍斌昨先是在臉書貼文諷刺，這次選舉中，到底有沒有這些選舉陋習？是誰在用這些老派方式競選？「若要人不知，除非己莫為！」
他下午參加黨員座談時也表示，請客、綁樁、拉人頭、給津貼等情形，在基層座談時有所聞，呼籲黨員一定要唾棄這種陋習，支持以正道方式選舉的參選人，唾棄綁樁的參選人。
郝龍斌還說，凡走過必留下痕跡，黨中央一定要查清楚，「誰在做這個事情，其實很容易查清楚。」被揪入黨並被要求支持特定人士的黨員，他們都知道，被請客吃飯、被遊覽車載去吃飯、載去投票的黨員們，他們也知道，「誰綁樁請客，就不投誰！」
詹啟賢昨天呼籲黨中央表示，許多基層黨員都在反映花錢綁樁、請客吃飯、利益交換等情事嚴重。此事不僅涉及黨主席選舉是否公正，更影響到國民黨的形象與核心價值是否遭到傷害，黨中央必須嚴肅處理。而他之所以提出呼籲，就是希望國民黨要根除積弊，展現新貌，絕不能再虛應故事，亂和稀泥。
文傳會：所有黨員可檢具事證檢舉
國民黨文傳會副主委胡文琦回應說，黨中央進行組織精簡後，中央黨部只剩八十個人，連同地方黨工共三百人左右，基本上黨中央只是選務行政執行單位，以現有人力、物力，無法像全國檢警調系統擁有各項資源與科學工具去進行調查。他又說，依照中常會所通過的選風端正要點，一旦發現具體事證，任何黨員都可以具名並檢具事實及佐證資料，向地方黨部的選監查賄小組或黨中央考紀會、選舉監察委員會檢舉，但他也提醒所有黨員注意，不能故意誣陷他人賄選，否則會依黨紀規定懲處。
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