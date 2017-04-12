司法官？行政官？ 檢察官定位今開戰
司改會議第三組今討論
〔記者項程鎮、張文川／台北報導〕全國司法改革國是會議第三組今天將討論檢察官定位問題，法務部希望維持現狀，守住和法官並列司法官的底線，並希望修憲保障檢察官權，不過有法官和學者代表主張立法或修法讓檢察官成為行政官，不宜再和法官平起平坐；這場分組會議恐將上演檢察官定位攻防戰。
法部盼維持司法官定位
法務部政務次長陳明堂說，台灣檢察官的司法屬性很高，本質上和法官一樣都是司法官，只有讓檢察官維持司法官身分，才能保持檢察官偵辦案件的獨立性，不致變成上命下從的行政官，萬一讓檢察官變成行政官，就須聽命上級，行政權就可介入檢方辦案，「難道這是大家想要的」？
林孟皇︰檢應為特殊行政官
法務部建議增訂憲法增修條文第五條之一：「檢察官須公正超然，依據法律對外獨立行使職權；實任檢察官之身分保障，與實任法官同。」法務部希望在憲法中讓檢察官享有制度性保障，捍衛偵查程序的中立性、獨立性與客觀性。
不過，司改國是會議第三組委員、高等法院法官林孟皇認為，檢察官不是法官，不該與法官共用一部「法官法」，應另定「檢察官法」，把檢察官定位為「特殊的行政官」，以落實審檢分立，賦與檢察官專屬的身分保障和權利行使依據。
第三組委員、成大法律系教授李佳玟表示，就算檢察官仍是司法官，也不保證能檢察獨立，目前檢察一體的監督機制不夠透明，評鑑機制發揮不了效果，她舉前檢察總長黃世銘彈劾案沒過關為例，認為「現制早就提供了政治力介入的結構」。
不過也有學者出身的第三組委員認為檢察官一旦變成行政官，只會讓關說變得更凶，成大政治經濟學研究所教授楊永年指出，台灣的政治關說橫行，甚至已讓行政失能，檢察官一旦變成行政官，可能造成政治壟斷或被行政操控。
另一位委員台大法律系教授林鈺雄對檢察官定位提出第三條路線，認為檢察官是居於法官和警察兩大山谷之間的「谷間帶」，具法官和警察的雙重性質，應制訂「司法官法」規範法官和檢察官，將檢察官定位為「司法官署」，才能跳脫「檢察官是司法官還是行政官」的二元思考窠臼。
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