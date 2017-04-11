前瞻計畫公聽會 藍綠吵成一團
2017-04-11
〔記者楊淳卉、賴筱桐、張安蕎／綜合報導〕立法院經濟委員會昨召開首場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，新北市經發局長施威全突率領幕僚赴立院要求列席旁聽，因公聽會不開放旁聽，一度被拒在門外。國民黨立委對此抗議，痛罵民進黨政府黑箱，藍綠吵成一團，經休息協商，經濟委員會召委邱議瑩裁示讓已到現場的施威全及雲林縣政府代表入場，且自第二場公聽會起，將廣發邀請各縣市首長出席公聽會。
第二場起 邀縣市首長出席
首場公聽會邀學者專家對綠能建設發表正反意見。中興大學教授許志義指出，台灣再生能源發電扣除水力後，只有二．三％，落後亞洲鄰近國家，更無法與歐美相比，必須急起直追，確實有必要制定上位政策的前瞻建設特別條例。
許志義也說，面對全球創新競賽已經趨白熱化，凡具有高風險、高外部效益的研發、示範、佈建等，政府機關責無旁貸，相關公共政策與政府組織亦須快速因應調整。
國政基金會研究員唐慧琳則批，看完前瞻綠能計畫，「覺得現在做政府太容易了」，如花二五○億元建置智慧電表節電，但先前施行的結果，節電量乏善可陳。此外，政府要砸八十四億元做節電方案，「馬政府時期也做過，完全沒有節到什麼電！」若八十四億多元只是宣導、獎金，「那要用愛發電嗎？」
新北市長朱立倫昨受訪時則拜託行政院以公平的態度對待新北市，並呼籲中央預算分配，以市民需要和國家的未來為重要考量。
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