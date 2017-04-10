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台港藏民團：立即釋放李明哲

2017-04-10

自由西藏學生運動（Students for a Free Tibet）發起的「第一屆圖博／西藏、香港、台灣圓桌會議」昨落幕，會後發表聯合聲明，要求中國立即釋放台灣NGO工作者李明哲，並強調台灣應享有聯合國席次，而香港自決權與自治權都應受到尊重與保障，西藏流亡政府才是六百萬人民的代表，支持他們爭取應有權利。（圖：記者廖振輝，文：記者陳炳宏）

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  • 第一屆圖博／西藏、香港、台灣圓桌會議（記者廖振輝攝）

    第一屆圖博／西藏、香港、台灣圓桌會議（記者廖振輝攝）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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