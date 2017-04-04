馮世寬遭爆搭公務車去拜廟 國防部：視導基地順道參拜
2017-04-04
〔記者王俊忠／台南報導〕國防部長馮世寬遭爆料指去年十月搭專機到台南空軍基地，動用公務車輛、交管與公費買鮮花祭品，到基地內「池王爺廟」祭拜，有公器私用之嫌。國防部發言人陳中吉坦言，馮部長曾因公務到台南基地視導，順道到營區池王爺廟祭拜、祈求國泰民安，絕無公器私用與專程祭拜情事。
池王爺廟 位於台南空軍基地內
此風波也掀開台南空軍基地內池王爺廟的神秘面紗。記者訪查基地周邊的徐姓市民說，台南基地西側靠近南區鹽埕、喜樹部落的區域，早期地名叫堀仔井，古早有三個庄頭，蓋有信奉池王爺的小廟，後來三個庄頭突發瘟疫，死了很多人，大規模遷村，居民所剩不多，主要以務農為生。
徐姓市民表示，空軍接手台南基地後，就向該地居民徵收土地，居民全部遷到基地圍牆外，這座池王爺小廟就成了空軍內部的「家廟」，歷任基地聯隊長大多會祭拜、祈求平安。台南基地一位軍官說，這座池王爺廟的確位在基地西側。
一位曾到基地做工程的民眾說，幾年前，復興航空降落台南基地跑道時擦撞未離開跑道的民間工程車，當時就傳出那家包商進入基地施工時沒向池王爺祭拜，才發生意外，後來包商施工前都會先向池王爺「拜碼頭」。
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