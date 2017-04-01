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准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴

2017-04-01

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉，在臉書上反諷退休警消抗議政府年金改革脫序，還嗆「趁清明不會早點去死」，事後林在臉書宣布請辭，徐國勇表示，公務員不能在言語上以暴制暴，他決定批准林育卉的辭呈，但此事不能無限上綱到要他道歉，請問林國春事件哪個國民黨立委出來道歉？

徐反問：國民黨有誰為林國春道歉？

國民黨文傳會副主委唐德明則抨擊，堂堂政府發言人室已成「仇恨基地」，雖然林請辭，但他要請問蔡總統，蔡政府真的要繼續用選戰的模式撕裂社會、製造仇恨嗎？蔡英文難道不用出來說句話嗎？

總統府發言人林鶴明表示，政治人物與民選公職，都應承擔社會責任，不管是仇恨式的言論或鼓動、製造撕裂的做法，都應被節制。

徐國勇說，林育卉是因對國民黨新北市議員林國春嗆蔡英文總統「該不該殺」的言論極端不滿，而有情緒性言詞，就言詞不當的部分，他已做出嚴厲處分，若把事情無限上綱變成要他道歉，請問林國春事件哪個國民黨立委出來道歉？

林育卉前天深夜在臉書上說，工作是為了理念、辭職是為了團隊，國家前途困難重重，內部保守勢力蠢動，至今仍未改變。拜託大家支持蔡總統及林全院長，國家改革才剛剛有起色，這改革有多困難，不言可喻。

「我辭職，是給那些戀棧的人敲響一記警鐘」，林育卉說「我可以捨下，你們呢？」而選戰竟然還沒結束，「我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下」，「我們要挺直腰桿，遇到那些不公不義事，老娘一樣跳出來戰，沒在怕的！」

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  • 行政院發言人徐國勇。（資料照,記者陳志曲攝）

    行政院發言人徐國勇。（資料照,記者陳志曲攝）

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