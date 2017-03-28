百億軍保準備金 軍方擬委外操作

2017-03-28

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人保險制度將有重大變革！軍方過去一向對軍保準備金採取保守作風，準備金向來都只定存在金融機構收取利息，軍方已決定改採積極操作方式，計畫將百億規模的軍保準備金，委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，獲取較定存更高的利潤，讓軍保體質變得豐潤。

國防部：不排除任何運用項目

但軍方官員也說，未來操作時，會視當時國內外環境而調整，不會無限制進行操作，以降低風險，也會要求委託操作機構慎選優質股票及基金。國防部則表示 ，軍人保險準備金未來不排除任何可能的運用項目，暫無設定各項目的運用金額。

軍保近幾年的財務收支，都是支出大於收入，也導致軍保準備金的規模，從民國一百年的二八八億逐年減少，一○四年底只剩下一七二億元，去年更降到不到一六○億的規模，讓軍方下定決心，要採取積極做法，擴大軍保準備金的收入。

軍方官員昨天指出，國防部已在日前預告公佈「軍人保險準備金管理及運用辦法草案」，對軍保準備金的運用範圍，要參照公教人員保險準備金管理及運用辦法，將運用範圍從現行由存放在承保機構指定的國內外金融機構，擴大到可以投資國內外債券及短期票券、投資國內外上市櫃公司股票及指數股票型基金、國內與國外基金等。

在各類型金融商品可投入的比例上，根據草案內容表示，軍保準備金投入國內上市櫃股票及指數股票型基金、國內基金的合計比例，不得超過當時準備金淨額的五十％。

國防部指出，軍人保險準備金的管理及運用，攸關保險財務及全體保險人權益甚鉅，且考量軍人保險制度、性質，與公教人員保險較為接近，因此參照公教人員保險準備金管理及運用辦法相關運作模式處理。