財星全球50大領袖 台灣總統蔡英文登第八

2017-03-25

〔記者李欣芳／台北報導〕國際知名的美國「財星」（Fortune）雜誌二○一七年全球五十位傑出領袖名單出爐，蔡英文總統登上第八名。「財星」以「台灣總統」稱呼蔡英文，指出去年十二月一通她與時任美國總統當選人川普的電話而登上媒體頭條，這是一九七九年以來兩國領導人首次直接通話。

「財星」指出，與川普通電話，對正在美中之間維持謹慎路線的台灣首位女總統，是一項「大膽的舉動 」（bold move）。

報導中描述，北京認為蔡英文支持獨立，在蔡英文當選總統後，限制中國觀光客來台，試圖懲罰台灣，蔡轉向東南亞旅客招手，希望引發旅遊熱潮。

對於蔡總統名列第八，總統府發言人黃重諺說，這是因為對民主自由的堅持，也因為對改革不停勉勵，台灣在世界上終究有不可忽視聲量，從而受到國際社會注目敬重，這是全體國人共同努力，讓台灣在國際媒體受注意，這是大家一起努力的成果。