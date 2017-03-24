王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
2017-03-24
〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平率國親立委訪日，前天拜會日本副總理麻生太郎，昨早與日本外務副大臣岸信夫（安倍首相胞弟）舉行早餐會，會中針對台灣加入日方倡議之東亞地區經濟夥伴協定（ＥＰＡ）及爭取日方支持我國參加國際組織、沖之鳥海域捕魚爭議等台日重要議題交換意見。
王昨也與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面，晚間再參與日華懇歡迎晚宴，雙方互動熱絡。平沼赳夫目前雖因二度中風身體抱恙，仍堅持見面，讓訪問團成員相當感動，我方也一再對平沼會長表達關心與祝福。
參訪團廿二日上午也拜會自民黨籍議員石破茂，隨後分別參加「日本台灣交流協會」會長大橋光夫舉辦之歡迎午宴、拜會日本副總理麻生太郎，晚間則與「日本維新之會」餐敘。
參訪團在日期間，分別與日本政府、國會與各主要政黨進行會面，除了維繫過往王金平擔任立法院長任內與日方建立之友好情誼，也透過面對面的意見交換，期望減少台日雙方於各重大議題上之歧見。同時也與日方青年政治領袖進行交流，為台日雙邊長久、穩定的友誼奠定基礎。
參訪團預定今天上午結束在日參訪行程後，傍晚返抵松山機場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 中央有信心 北基輕軌爭20年定調
- 倫敦攻擊凶嫌名馬樹德 犯罪前科累累
- 阿根廷前總統財政管理失當 法官令受審
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Some immigrants no longer need to give up citizenship
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 時隔近3年 世越號重見天日
- 雙北圖書通借通還 柯爽快允諾
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 恆春觀光鐵道 可能引進輕軌
- 市圖、統一超商 聯推兒童閱覽室
- 偉晉慶生 送粉絲驚喜是...
- 基隆早餐店兇殺案 鄰居：老闆兼做直銷開保時捷
- 29案爭取逾161億 竹縣靜候佳音
- 夜夜夢見祖先 祖墳被當無主墓起掘
- 三星蔥油餅鄉餅商標 開放在地業者申請
- 360年荷蘭古井 逃過火劫
- 林全：前瞻基建 帶動1.7兆投資
- 聽電影 乘著音符去冒險 辛辛那提大眾管弦樂團今訪台 演奏大銀幕經典樂章引人入勝
- 爭取12億 建廚餘生質能廠及綠能園區
- 川普長子酸倫敦市長 遭圍剿
- 前瞻基建》城鄉建設補助 縣市提案 部會評比
- 林書豪復出先發戰太陽 今日賽事預告與轉播
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 孟加拉央行大樓離奇失火 火勢已控制
- 俄國最美女人求活命 撩裙色誘警官
- 放寬農藥殘留標準 恐打擊茶葉輸出
- 前瞻提案花東鐵路全面雙軌 改善交通
- 兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護
- 鋒哥鐵血5不 調教蜜蜂少女隊
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 師台灣史改編夯歌 學生輕鬆記
- 南台凌晨規模4.1地震 嘉義市震度3級
- 春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石
- 「優質小姐不洗夠臭」警破暗號販毒
- 「不寧腿症候群」搞鬼 睡覺時腳亂踢
- 棒壇若再分裂 林德福願下台
- NBA Live》籃網拚連勝 林書豪傷癒歸隊扛先發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分