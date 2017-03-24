王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織

2017-03-24

〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平率國親立委訪日，前天拜會日本副總理麻生太郎，昨早與日本外務副大臣岸信夫（安倍首相胞弟）舉行早餐會，會中針對台灣加入日方倡議之東亞地區經濟夥伴協定（ＥＰＡ）及爭取日方支持我國參加國際組織、沖之鳥海域捕魚爭議等台日重要議題交換意見。

王昨也與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面，晚間再參與日華懇歡迎晚宴，雙方互動熱絡。平沼赳夫目前雖因二度中風身體抱恙，仍堅持見面，讓訪問團成員相當感動，我方也一再對平沼會長表達關心與祝福。

參訪團廿二日上午也拜會自民黨籍議員石破茂，隨後分別參加「日本台灣交流協會」會長大橋光夫舉辦之歡迎午宴、拜會日本副總理麻生太郎，晚間則與「日本維新之會」餐敘。

參訪團在日期間，分別與日本政府、國會與各主要政黨進行會面，除了維繫過往王金平擔任立法院長任內與日方建立之友好情誼，也透過面對面的意見交換，期望減少台日雙方於各重大議題上之歧見。同時也與日方青年政治領袖進行交流，為台日雙邊長久、穩定的友誼奠定基礎。

參訪團預定今天上午結束在日參訪行程後，傍晚返抵松山機場。