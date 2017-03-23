民團促訂服貿回溯條款

2017-03-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政委員會昨審查「兩岸協議監督條例草案」，民團「經濟民主連合」在立院外召開記者會，指民進黨團版監督條例有六大缺失。經民連發言人簡年佑表示，監督條例應落實衝擊因應、公民參與，不要「張慶忠式」審查、不要主權談判、一國兩區，並溯及既往，解決服貿貨貿爭議。

社民黨也邀請魏揚等三一八學運參與者在立院外召開記者會，提出監督須實質審查、強制公投、拒絕一國兩區定位、訂定服貿回溯條款等四項訴求，呼籲民進黨不要自毀承諾、失信於民。

社民黨召集人范雲說，民進黨在太陽花運動後取得政權，卻一直未審議當時訴求的監督條例；民進黨版的監督條例也讓人非常失望，沒有將太陽花運動時，民眾、學生、ＮＧＯ的訴求納入。

魏揚則說，民進黨版監督條例名稱仍維持一國兩區的架構，看不出台灣社會三年來歷經這麼多運動，到底有什麼改變，盼民眾把眼睛睜開監督民進黨及立院審查過程，也盼當權者將民間的訴求納入，否則只是讓三年前的運動變成一場空。