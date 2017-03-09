李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂

2017-03-09

記者鍾麗華／特稿

被形容為「沒有聲音的副總統」，李元簇是在前總統李登輝執政時擔任副手，也是最後一位經由國民大會選舉產生的副總統。不過，個性低調、恬淡，他在一九九六年卸任後，就定居苗栗，深居簡出，遠離台北政壇的喧囂。

主流非主流之爭 促成上位副總統

李元簇在一九九○年李登輝執政時，擔任六年副總統，當時正是國民黨主流、非主流政爭激烈時刻，李登輝找李元簇搭檔，有其時代背景。

李登輝當時不希望從權力核心找人，開出副手「五條件說」，包括外省籍、無意競逐總統職位，尤其希望副總統謹守分際、不多話，李元簇最後出線。而李元簇擔任副手期間，也極為低調，李登輝稱讚說，「好的副總統就是沒有聲音的副總統」。

李登輝交付重責 任修憲工程總召

李登輝執政時期的修憲工程，由李元簇擔任總召集人，肩負重責大任。其中總統選舉方式，李登輝和李元簇的「主流派」支持「公民直選」，「非主流派」的馬英九與時任行政院副院長施啟揚支持「委任直選」，引爆黨內路線之爭，最後「主流派」勝出，奠定總統直選的基礎。

卸任副總統後，李元簇完全退隱，不再與聞政事。他曾說，當初隻身來台，一輩子能從法官、校長、兩個部長，做到副總統，已心滿意足。

卸任後未能代表出席ＡＰＥＣ留憾

不過，二○○一年時亞太經合會（ＡＰＥＣ）在中國上海舉辦，當時總統陳水扁曾敦請李元簇出席，希望以卸任副總統身分創下台灣參與ＡＰＥＣ最高位階，然而在我方外交運作失敗，和中國的強烈阻擋下，最終沒能成行，也留下遺憾。

退隱後的李元簇，在苗栗過著簡樸生活，喜歡「拈花惹草」，平時也會寫書法，到住家附近散步，遇到鄰居時，也會親切打招呼，毫無官架子，連巡邏員警尊稱「副總統」，李元簇還會不好意思，要大家稱他「李伯伯」、「李爺爺」。

李元簇生前已簽署放棄急救同意書，也要求後事要以佛教儀式，樹葬在法鼓山金山園區，他的遺願依舊低調、簡單。在政壇留下的身影，令人難忘。