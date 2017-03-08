「復興中小學是婦聯會財產」蔡易餘促查
2017-03-08
政府接收日產→轉交婦聯會→幾經轉手變私產
〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委蔡易餘昨在立法院施政總質詢指出，遭疑為國民黨附隨組織的中華民國婦女聯合會，其實還有遺漏的財產未明列在財產清單上；他說，位於敦化南路上的復興中小學（見圖，資料照），現產權雖為私人所有，事實上是國府在接收日產後轉由婦聯會接管，蔡易餘呼籲相關單位，處理不當黨產也不應忽視已與婦聯會脫鉤的相關財產。
葉俊榮︰結合多方力量 查過去財產流向
內政部長葉俊榮答詢表示，因當前登記在婦聯會名下的財產有限，過去財產的流向還需要結合多方力量繼續調查，才能有進一步結果。
蔡易餘表示，復興中小學在日治時代是由日本的愛國婦人會管理，日軍撤退後，原先該由中華民國接收的產權，最後卻由婦聯會接管。後來復興的董事長林慎（曾任婦聯會常委）因辭去董事長職務，導致復興中小學產權與婦聯會脫鉤，幾經轉手最終成為私人財產。蔡易餘批評，原先是中華民國的財產，「搞到產權丟掉變別人的」，呼籲婦聯會主管機關內政部應積極追查。
葉俊榮答詢表示，在尚未認定是否為不當黨產的過程中，內政部只能以會務主管機關的角度呼籲婦聯會，因婦聯會過去財產涉及公共捐款，需要把主要財務基礎對外公開。
資料顯示，曾任婦聯會常委的林慎為復興第三任董事長，現任董事長則為李尹緒瑛，她同時也是國民黨現任中常委李德維的母親。
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