馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
潘維剛週五宣布參選 6強爭黨魁
〔記者林良昇、俞肇福、張議晨、張安蕎、何世昌、顏宏駿／綜合報導〕國民黨主席選舉盛況空前，已有吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢及韓國瑜等五人表態參選，傳聞中的「女黑馬」、前立委潘維剛將在週五召開記者會，正式宣布加入戰局，成為第六位參選人。
郝龍斌競選辦公室今天舉行成立茶會，前總統馬英九將出席，引發關注。外傳馬現在每位參選人都挺，是為分散洪秀柱票源。吳敦義昨在基隆青溪總會活動受訪時說，「不要做這樣的猜測」，馬一再表示現階段不會支持特定人選，「這是毫無疑問」；他會思考競選總部成立時機，當然也會邀馬出席。
郝：勿過多聯想
吳離場後才現身的郝龍斌則說，非常感謝馬前來加油打氣，對團隊士氣有很大鼓舞。郝昨另在北市士林區黨部活動中說，邀請很多朋友都會到場，「希望不要有過多聯想。」
柱：沒壓力 不會計較
洪秀柱昨出席陸軍專校校友總會活動時也被問到，馬將出席郝的茶會。洪說不會因此有壓力，「大家為什麼看到某個人有一點點動作，或正好碰巧，或人情之常，就把它當作不得了的壓力？這是黨內選舉，爭取黨員支持很重要，其他不要太計較。」
此外，對前黃復興黨部主委王文燮出任郝營主委，洪曾說有些人是支持她的，但老長官再三拜託，基於人情，就去站台，未必真的幫忙。郝昨反譏說，選舉獲得好友支持時，其他人難免吃味或心情不好。他是因為理念、政見才獲得支持，「不像其他人有黨機器，或以組織綁樁的方式來做」。
詹串連黨代表選將 赫見建中生
另一參選人詹啟賢昨也成立競選辦公室，宣布和十五名青年黨代表參選人聯合參選，最年輕的宋建樑僅十八歲，還在讀建中。詹並提出四項培養黨內青年政見，包含「廢除黨員連署制」、「社青、學青共組議會扎根地方」、「青年加權初選提名民調」、「建立青年參政學院，推動師徒見習制」等。
針對未邀馬到場，詹啟賢說，「我們選擇比較低調」，方向是讓基層黨員多了解，沒邀馬，不代表不重視馬。他幾週前曾訪馬請益，馬給很多建議，未來若有適當活動，也會邀馬參加。
詹啟賢昨另在員林老家拉票，打出國光生技牌，強調政府幫大家打的疫苗，都是他領導的國光生技研發的。他擅長經營管理，最有能力領導國民黨重返執政。
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