謝長廷指示駐館職員 對外可稱「台灣駐日代表處」

2017-01-11

〔駐日特派員張茂森／東京十日報導〕駐日代表謝長廷今天在代表處處務會報時指示，今後駐日代表處職員對外不必一定要說自己的服務單位是「台北駐日代表處」，可以說「台灣駐日代表處」，讓日本人比較清楚一些。

謝長廷並說，日方的對台機構交流協會今年開始正式更名為「日本台灣交流協會」，這是日本正視台灣存在的善意，也讓外人更加知道這是什麼單位。反觀台灣的「亞東關係協會」現在還「穩如泰山」，應該和日本同步正名，否則外界不知道是什麼東西。他將行文外交部，請求早日更正身分不明的名稱。

謝長廷在會報中表示，我國在無邦交國的駐地代表機構，一般是「駐○○台北經濟文化代表處」，只有在日本是相反的，以「台北」開始，目前的名稱是「台北駐日經濟文化代表處」，看起來「好像也還有『台中駐日經濟文化代表處』或『高雄駐日經濟文化代表處』才對」，不是很適當；而大部分職員對外說自己的服務單位是「台北駐日代表處」，聽起來也是怪怪的。

因此，謝長廷說，館內職員以後可以對外說清楚一點，直接說「台灣駐日代表處」，避免讓日本人以為別的地方還有高雄或台中的駐日代表處。