| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

謝長廷指示駐館職員 對外可稱「台灣駐日代表處」

2017-01-11

〔駐日特派員張茂森／東京十日報導〕駐日代表謝長廷今天在代表處處務會報時指示，今後駐日代表處職員對外不必一定要說自己的服務單位是「台北駐日代表處」，可以說「台灣駐日代表處」，讓日本人比較清楚一些。

謝長廷並說，日方的對台機構交流協會今年開始正式更名為「日本台灣交流協會」，這是日本正視台灣存在的善意，也讓外人更加知道這是什麼單位。反觀台灣的「亞東關係協會」現在還「穩如泰山」，應該和日本同步正名，否則外界不知道是什麼東西。他將行文外交部，請求早日更正身分不明的名稱。

謝長廷在會報中表示，我國在無邦交國的駐地代表機構，一般是「駐○○台北經濟文化代表處」，只有在日本是相反的，以「台北」開始，目前的名稱是「台北駐日經濟文化代表處」，看起來「好像也還有『台中駐日經濟文化代表處』或『高雄駐日經濟文化代表處』才對」，不是很適當；而大部分職員對外說自己的服務單位是「台北駐日代表處」，聽起來也是怪怪的。

因此，謝長廷說，館內職員以後可以對外說清楚一點，直接說「台灣駐日代表處」，避免讓日本人以為別的地方還有高雄或台中的駐日代表處。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝長廷 駐日代表處
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：謝長廷指示駐館職員 對外可稱「台灣駐日代表處」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.