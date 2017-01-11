黨代表提主委黨魁併選 遭洪打槍

2017-01-11

洪︰若無配套 黨內恐諸侯割據

〔記者何玉華、施曉光、劉濱銓、謝介裕／綜合報導〕國民黨推動地方黨部主委直選，國民黨主席洪秀柱昨出席新北市黨部座談會，有黨代表質疑為什麼地方黨部主委不與黨主席一起選？洪秀柱表示，主委直選茲事體大，若沒有組織章程、財務、權利義務與退場機制等配套，可能造成黨內分崩離析、諸侯割據。

在座談會上，有人提出把直選的地方黨部主委當作縣市長人選提前布局；新北市議員林金結則建議，地方主委一定要直選、有民意基礎，且應該與黨主席一起選。

洪秀柱回應強調，主委改直選茲事體大，外界有人質疑「為什麼民進黨可以，國民黨不可以？」她說「兩黨的ＤＮＡ真的不同」，民進黨就算內部廝殺，對外就是目標一致，直選若沒有財務、退場等配套措施，會造成諸侯割據。

洪秀柱昨與媒體年終餐敘，受訪時針對媒體詢問對吳敦義搶攻黃復興票源有何看法，她說，黃復興黨員每個人心中主見都很深，而且要參選的幾個人在黃復興心中也都有一定的分量，「大家覺得誰最適合，就投給誰，沒有什麼關係的」。

至於吳敦義前天宣布參選黨主席時，提到不公不義的選舉，是否意指黨中央？洪秀柱回應，她從不從負面看事情，每次選舉如果大家覺得不公平，心中就會有怨有恨，但任何作業都是公平、公正、公開。

郝龍斌訪南投 搶吳敦義故鄉票

另一位表態參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌，昨造訪吳敦義南投故鄉，被解讀搶攻吳的「故鄉票」，郝回應「純屬巧合」，該行程一週前已排定，與吳敦義有無宣布參選黨主席沒關係。郝稍晚在台北受訪表示，既然要來參選，當然是對自己的勝選有一點把握才來。

吳敦義前天宣布參選時大打「經國牌」，郝龍斌昨也在臉書上PO出已故總統蔣經國與他父親郝柏村的合照。