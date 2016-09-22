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拒繳罰金寧坐牢 蔡丁貴：學耶穌抗壓迫

2016-09-22

〔記者錢利忠／台北報導〕公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴，三年前為表達反對立法院追加核四預算立場，率眾在立院大門外陳抗，遭警方依妨害公務罪嫌送辦之官司，法院判處拘役卅天，得易科罰金三萬元，蔡認為要宣揚台獨建國理念，拒繳罰金堅持坐牢，他昨天早上在妻子及上百名支持者聲援下，赴台北地檢署執行科報到發監。

蔡丁貴表示，「中華民國流亡政府」的殖民體制判他坐牢，他為了要宣揚獨立建國的理念，寧願選擇坐牢，已準備《聖經》、《甘地與我》、《地圖上不存在的國家》等三本書，將在獄中學習耶穌如何抵抗羅馬帝國的壓迫，以及甘地如何以非暴力抗爭手段，帶領印度走向獨立等經驗。

蔡丁貴指出，若繳罰金無法體現決心，所以選擇坐牢，先進去看一看環境，同時也預告若能平安出獄，還有另一件台南市湯德章紀念公園拉倒孫文銅像案，也將入監執行拘役四十天。

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  • 公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴昨在妻子及支持者陪同下，到北檢報到執行發監。（記者錢利忠攝）

    公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴昨在妻子及支持者陪同下，到北檢報到執行發監。（記者錢利忠攝）

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