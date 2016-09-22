特偵組：會辦到最後一刻
2016-09-22
〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕立法院初審通過廢除特偵組，特偵組主任郭文東昨表示，對特偵組存或廢沒有意見，對於目前手上偵辦中的中信案等矚目案件，「會辦到被解散的最後一分一秒，絕不鬆懈」。法務部表示，目前正研議特偵組業務移交地檢署等配套措施，此項修法，「實質上是多了廿個特偵組」。
郭文東說，他們辦案沒時間想那麼多，中信等案正緊鑼密鼓地偵辦，若有未了的事情，看有哪些單位要接都歡迎。
法部擬配套 可借調跨區辦案
對於廢特偵組後的配套措施，郭文東表示，應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案，也能在高檢署檢察長或檢察總長指定下，讓檢察署跨區辦案。
法務部表示，依最高檢統計資料，截至今年八月，特偵組有三件案件未結，以現有特偵組檢察官七人，除主任郭文東為最高檢檢察官兼主任，其餘六人將來歸建各一、二審檢察署後，仍可繼續借重長才偵辦原特偵組未結案件，應能「無縫接軌」，全力打擊重大貪瀆等案件。
在辦案人力方面，法務部指出，各地檢署與特偵組功能相似的黑金專組檢察官，目前約有兩百人，如台北、士林地檢署目前各有十六人，新北十四人、桃園十三人、彰化七人、台南八人、高雄十人等，再加上過去幾任曾借調到特偵組辦案且已歸建各地檢署的成員，可以說，此次修法雖然形式上少了一個特偵組，實質上卻是多了廿個特偵組。
對於外界關心特偵組原辦理在海外犯罪所得的扣押、沒收案件方面，法務部指出，將來可移轉由轄區檢察官繼續辦理，法務部國際及兩岸司亦將協助此業務轉接及對國外連繫，例如，現任司長蔡秋明數年前亦曾在特偵組負責對國外拉法葉、汪傳浦等案扣押財產連繫作業，對相關業務嫻熟無虞。
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