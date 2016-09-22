立院初審通過 特偵組明年廢除

2016-09-22

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「法院組織法第六十三條之一修正草案」，訂於二○一七年一月一日廢除特偵組。若三讀通過，成立近十年的最高檢特偵組確定將於明年元旦走入歷史。

檢察總長：尊重修法結果

對於特偵組存廢問題，已於明年度大減特偵組六十四％預算的法務部，明確表達廢除立場。檢察總長顏大和雖認為特偵組有存在價值，但也表明尊重修法結果。

法務部長邱太三指出，當初成立特偵組是仿效美國特別檢察官制度，但美國的聯邦檢察官是行政官，不具獨立檢察權，才需藉此取得獨立檢察權，我國各級檢察官均具獨立偵查權，故成立特偵組之必要性屢遭質疑，且特偵組直屬檢察總長，無上級機關進行管考，為求檢察體系之精簡完備，應廢除特偵組以回歸偵查常態。

邱太三：可回歸偵查常態

邱太三建議，應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟、嚴重危害社會秩序案件時，得借調專業人員協助，也能在檢察總長或台高檢檢察長的指定下，讓檢察署跨區辦案，以強化各檢察署之職能，做為廢除特偵組之配套。

民進黨立委段宜康直指，特偵組起訴的案件，定罪率僅四十八．八％。檢察總長顏大和坦言，特偵組起訴過九十六人，但僅四十人獲判有罪。

民進黨立委張宏陸質疑，特偵組最近都無案可辦。顏大和答覆，特偵組所辦案件大多發生於二○一○年之前，之後因有特偵組，而讓政治更清明。

國民黨立委許淑華等提案要求先辦公聽會，聽取社會意見。民進黨立委柯建銘表示，廢特偵組是上屆立法院的藍綠共識，還需要討論什麼？民進黨團遂以六比四的人數優勢，否決掉國民黨團提案。

許淑華也質疑，近三百億元的拉法葉案不法佣金，未來要如何追討？顏大和表示，這是由兩位檢察官負責的案件，待他們歸建回到台高檢與北檢後，再由法務部協調出負責機關。

若三讀通過 元旦走入歷史

司委會最後通過民進黨團的修正動議，明訂於二○一七年一月一日廢除特偵組。法院組織法第六十三條之一修正為︰高等法院以下各級法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件需要，得借調相關機關之專業人員協助偵查。

修正草案規定，高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官執行前項職務時，得經台灣高等法院檢察署檢察長或檢察總長之指定，執行該審級檢察官之職權，不受第六十二條限制。

國民黨團雖提交協商，但在民進黨立委多數下，將趕在年底前完成三讀。