國民黨籌措財源 動黨史文物腦筋
2016-09-17
〔記者施曉光／台北報導〕因應不當黨產處理條例施行，黨產凍結難以處分，以及未來黨產被清算後必須籌措黨務經費所需，國民黨最近把腦筋動到黨史館的庫藏文物，規劃推動「活化黨產計畫」，要利用這些資產創造收益，為黨庫挹注財源。
黨內人士表示，為了讓這些文化資產，化身為可以販售的文創商品，未來考慮舉辦黨史文物文創設計比賽，並接洽文化創意產業廠商合作，希製作出許多具實用性，符合年輕人個性化、具有品味感的文創商品，例如文鎮、紙膠帶、馬克杯、Ｔ恤以及飾品等。
國民黨未來還將改建黨部一樓部分空間，做為數位化黨史與文創商品陳列室，透過剪輯百年歷史，製作動態數位黨史導覽影片供民眾參訪，並販售上述文創商品，開拓黨務經費財源。
黨內人士指出，最近已著手盤點黨史館文物，除了國父孫文的墨寶、牙齒、衣服、鞋子、手批稿、書信、獵槍等遺物，還有革命烈士的頭髮與囚禁時的腳鐐，三二九廣州起義革命烈士使用後的炸彈碎片，黃花崗七十二烈士林覺民的「與妻訣別書」真跡，以及曾經沾血的抗日名將張自忠大刀部隊用刀等珍貴典藏。
不過，該人士也坦承，在近年本土化教育下，時下許多年輕人甚至不知道孫中山為何人，如何讓一般民眾願意親近、了解這些歷史遺物，進而扭轉社會對國民黨的「老Ｋ」刻板印象，得先強化黨史論述，黨史館還要負責從這些黨史文物中找出具有年輕與創新的元素，才能吸引買氣，以免商品滯銷，興利不成反虧損。
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