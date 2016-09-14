入聯宣達團見美議員 盼檢討一中政策
2016-09-14
〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣入聯宣達團於美東時間十二日拜會美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯雷婷娜與現任主席羅伊斯，表達台灣入聯的心聲，並盼美國重新檢討一中政策。
拜會羅斯雷婷娜、羅伊斯
獲允諾協助檢討對台政策
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲拜會時表示，美國國務院的台灣政策方針已超過廿年沒有調整，但台灣已經歷兩次政黨輪替，是修改的時候了。例如國務院規定台灣正副總統、行政院長、外交及國防部長等官員不得訪問華府，他認為應該廢止這些不合理的規定，也盼兩位眾議員能積極推動國會重新檢討美國對台政策，羅伊斯與羅斯雷婷娜當場允諾協助。
蔡並說，希望美國國會透過召開聽證會與推動決議案，支持台灣加入聯合國及其組織，因為台灣參與國際活動是做出貢獻，被中國限制或需要中國同意都是很不合理的。
拜會過程也談到台灣潛艦、軍機國造等國防自主政策，羅伊斯表示，國務院對台灣潛艦案有意見，但總統大選後他將全力協助推動，因為強化台灣國防自主，符合美國在亞太地區的利益。
宣達團並拜訪台灣人公共事務協會（FAPA），FAPA在美推動美國人口普查時，加入「台灣人」選項，宣達團副團長曾琮愷表示，中國必然反對這樣的改變，但這是很有意義的事情。
外交部北美司長薛美瑜昨也表示，美方充分了解台灣是民主社會，作為另一個民主國家，美方理解並且尊重民間組織的表達，且我方作為主權國家，表達二千三百萬人民參與國際社會的訴求，與我方在聯合國永續發展的目標上所做的貢獻和努力，「美方是肯定的」。
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