陳建仁今返國 教廷樞機主教明訪台

2016-09-08

〔特派記者鍾麗華／義大利報導〕率特使團赴梵蒂岡出席德蕾莎修女封聖儀式的副總統陳建仁，昨天結束「聖和專案」行程搭機返國，今天上午抵達桃園機場，並將發表談話。值得注意的是，教廷剛送走陳建仁，明天即將派遣耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布萊恩樞機主教訪台五天，期間將晉見蔡英文總統。

將晉見蔡英文總統

外界近期對台梵關係多所揣測，但熟悉兩國關係的官員表示，過去三年教廷沒有派任何樞機主教訪台，反觀今年就有三位樞機主教訪台，除歐布萊恩外，國際明愛會主席、菲律賓馬尼拉塔格萊樞機主教，以及教廷教育部長韋薩迪樞機主教五月時曾訪台。

冊封新任聖墓騎士

涉外人士解釋，耶路撒冷聖墓騎士團總團長是教廷部長級官員，由於教廷相當重視台灣教友，歐布萊恩此次擔任教廷特使，將在台北聖家堂冊封台灣新任廿二位「耶路撒冷聖墓騎士」，而副總統陳建仁過去也曾因抗ＳＡＲＳ貢獻而被冊封。

對於梵中關係趨暖，相關官員分析，雖然兩國已成立工作小組，商討主教任命與「愛國教會」主教赦免等問題，但中國今年四月召開「全國宗教工作會議」，中國國家主席習近平強調宗教中國化是重要任務，「堅持黨的領導、鞏固黨的執政地位、強化黨的執政基礎」，可見得中國仍緊抓宗教自由不放，堅決抵禦境外利用宗教滲透中國，完全沒有放鬆。

該名人士說，外界傳言，梵中可能循類似「越南模式」解決主教任命問題，目前越南主教人選是由梵蒂岡提出，交越南否決或接受；中國程序可能相反，由中國提出主教人選，交由梵蒂岡決定。雖然越南早在二○○五年即與梵蒂岡解決主教任命問題，但兩國迄今仍尚未建交。

外交部次長吳志中表示，中國害怕宗教自由，然而對梵蒂岡而言，「連一隻羔羊都不能放棄」，教宗不願遺棄中國一千三百萬名的天主教友，但「台灣也不能被遺棄」。在看得到的未來，雖沒有台梵關係岌岌可危的資訊，不過，「人世間的資訊並不一定決定一切，還有上帝的旨意。」

吳志中強調，他正面看待梵中對話，但梵蒂岡要努力找出三方可以接受的方式，這不是「零和遊戲」；如果台梵中三方接受，就是「三贏」，如果梵中建交，因而與台灣斷交，就是「三輸」，台灣失去邦交國，中國也變成打壓小國的國家。