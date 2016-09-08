陳建仁今返國 教廷樞機主教明訪台
〔特派記者鍾麗華／義大利報導〕率特使團赴梵蒂岡出席德蕾莎修女封聖儀式的副總統陳建仁，昨天結束「聖和專案」行程搭機返國，今天上午抵達桃園機場，並將發表談話。值得注意的是，教廷剛送走陳建仁，明天即將派遣耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布萊恩樞機主教訪台五天，期間將晉見蔡英文總統。
將晉見蔡英文總統
外界近期對台梵關係多所揣測，但熟悉兩國關係的官員表示，過去三年教廷沒有派任何樞機主教訪台，反觀今年就有三位樞機主教訪台，除歐布萊恩外，國際明愛會主席、菲律賓馬尼拉塔格萊樞機主教，以及教廷教育部長韋薩迪樞機主教五月時曾訪台。
冊封新任聖墓騎士
涉外人士解釋，耶路撒冷聖墓騎士團總團長是教廷部長級官員，由於教廷相當重視台灣教友，歐布萊恩此次擔任教廷特使，將在台北聖家堂冊封台灣新任廿二位「耶路撒冷聖墓騎士」，而副總統陳建仁過去也曾因抗ＳＡＲＳ貢獻而被冊封。
對於梵中關係趨暖，相關官員分析，雖然兩國已成立工作小組，商討主教任命與「愛國教會」主教赦免等問題，但中國今年四月召開「全國宗教工作會議」，中國國家主席習近平強調宗教中國化是重要任務，「堅持黨的領導、鞏固黨的執政地位、強化黨的執政基礎」，可見得中國仍緊抓宗教自由不放，堅決抵禦境外利用宗教滲透中國，完全沒有放鬆。
該名人士說，外界傳言，梵中可能循類似「越南模式」解決主教任命問題，目前越南主教人選是由梵蒂岡提出，交越南否決或接受；中國程序可能相反，由中國提出主教人選，交由梵蒂岡決定。雖然越南早在二○○五年即與梵蒂岡解決主教任命問題，但兩國迄今仍尚未建交。
外交部次長吳志中表示，中國害怕宗教自由，然而對梵蒂岡而言，「連一隻羔羊都不能放棄」，教宗不願遺棄中國一千三百萬名的天主教友，但「台灣也不能被遺棄」。在看得到的未來，雖沒有台梵關係岌岌可危的資訊，不過，「人世間的資訊並不一定決定一切，還有上帝的旨意。」
吳志中強調，他正面看待梵中對話，但梵蒂岡要努力找出三方可以接受的方式，這不是「零和遊戲」；如果台梵中三方接受，就是「三贏」，如果梵中建交，因而與台灣斷交，就是「三輸」，台灣失去邦交國，中國也變成打壓小國的國家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 澳洲Q2經濟成長3%
- 穿警服嫖妓 24歲菜鳥警被活逮
- 人安送暖寒士 中秋義診義剪
- 自由廣場》挑戰：年金改革數學建模
- 富邦2.8億買犀牛 喊出年年爭霸
- 喜餅變濟弱月餅 小訂苦衷化大愛
- 印尼青少年發明展 我第三
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- 記憶體夯 DRAM合約價估漲逾1成
- 斗六殺到竹山持槍擄人 警：前議員子並無涉案
- 新聞透視／富邦承諾相信專業 給教練多點權力
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pension commission a ‘circus’: teachers’ group
- 胖了15年 10個月瘦30公斤變型男
- 原民回復傳統姓名 屏縣府贈500元禮券
- 苗栗突檢娃娃車 3輛超載10餘童
- 公有停車場滿停 泰山盼新闢
- 新明市場冷氣驗收完跳電 議員罵離譜
- 交部：博愛座應保留 台鐵試辦優先席
- 多年好友升格戀人 李多海認愛SE7EN
- 中秋烤肉 營養師教選食材
- 生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬
- 宋米秦閃李毓芬緋聞 招手狗仔
- 表揚奧運銅牌射手 竹市府挺運動員
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 自由談》散民主義的台灣國
- 自由廣場》胡文琦可以再民主進步一點
- 《終極》系列金寶三爆紅 張皓民憶剛出道辛酸
- 連6根跌停板 樂陞要告百尺、中信銀
- 《台股青紅燈》中客商機應加「警語」
- 27年前姦殺男童 美5旬男認了
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- 自製蜂蜜水喝 婆羅洲人猿好聰明
- 09/08 各報重點新聞一覽
標題：陳建仁今返國 教廷樞機主教明訪台
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email