34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管

2016-09-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕近期國人在海外涉及不法事件頻傳，昨傳出有卅四名台灣人，遭亞美尼亞警方以偵查詐騙案為由限制出境。據了解，這是我國人首次在亞美尼亞被境管，目前由我駐俄羅斯代表王建業率員前往了解案情。

柬埔寨抓12台人︰ 將遣送中國

至於前晚柬埔寨警方逮捕疑似涉及詐騙案的六十四人，其中至少有十二名台灣人，柬埔寨政府表示未來將會把嫌犯全部遣送到中國。

外交部表示，經我駐俄羅斯代表處通報，亞美尼亞警方八月中旬以偵查詐騙案件為由，分別搜索兩民宅及一旅館，發現卅四名台人持有行動電話、電腦等通訊器材及護照。警方質疑他們涉及電信詐騙，遂查扣器材及護照，並監視其行動。他們仍可自由活動但無法離境。