李全教條款第一遭 南市議長補選將記名投票

2016-08-31

〔記者曾韋禎、洪瑞琴、唐在馨／綜合報導〕台南市議長李全教議員當選無效定讞後，議會將進行議長補選，這也將是被稱為李全教條款的地制法修法五月通過後，首度適用，屆時將採記名投票方式進行。

民進黨國會過半 今年五月始修法通過

二○一○年直轄市議長選舉，藍綠陣營紛要求議員亮票自清，檢方事後以妨害秘密罪偵辦；全國逾百位議員吃上官司，多數選擇認罪換取緩起訴，但也有獲判有罪、無罪者。最高法院遂於去年九月駁回最高檢所提非常上訴時一併決議，議長選舉亮票不構成公務員洩密罪。

民進黨雖然早在第八屆立委任內就提出記名投票的修法，但直到前年的南市議長選舉，當時擁有過半席次的民進黨團在嚴重跑票下，反讓國民黨的李全教當選議長，並爆發議長賄選案，記名投票才獲高度正當性，民進黨在本屆立委取得多數後，也順利在今年五月廿七日三讀通過修法。

南市朝野各有打算 議長選情混沌不明

議長即將補選，已牽動台南政壇敏感神經，據悉，國民黨團有意串連無黨聯盟，在「合作推出人選」或「推動不補選」做出決定，預計今召開黨團會議，並做出說明。民進黨團總召林宜瑾則表示，將先徵詢黨內有意參選者的意願，人選由黨團大會共識決定。

代理議長的副議長郭信良昨表示，「一定會依法儘速辦理補選」，相關作業會依照法令進行，他強調自己無意願爭取議長職務，支持人選則配合黨團共識。

民進黨籍上屆議長賴美惠本屆敗給李全教，並傳出有「人和」問題，但據悉仍獲市府方面的青睞，賴對補選則表示，尊重黨團共識決定，若受推舉參選，會全力以赴。黨內另有點名林宜瑾、邱莉莉等人，但她們都低調表示：「不要害我。」

南市議會現有五十五席，民進黨團廿三席，加上台聯議員與無黨籍的原住民議員，可運作成員廿五席，王峻潭遞補李全教的議員席次後，民進黨團就可掌握廿六席。國民黨十五席加其他無黨議員，在野勢力則有廿九席，還是超過民進黨團。

據透露綠營已針對幾位無黨籍議員進行「策動」，造成版塊牽動，其中五位遭開除黨籍的原民進黨議員動向更是備受關注。

政界人士指出，因為這次補選必須「亮票」，如果不投給民進黨推出的人選，這五名議員將很難「自清」上次選舉是否「跑票」，但一年多來相關爭議風雨不斷，這五人是否會心甘情願回歸投票？有待觀察。

這也是泛藍陣營目前想要「見縫插針」之處，若採「不補選」方式，一來由民進黨的副議長代理議長，對泛綠不致難以交代，也可讓民進黨無法如願一舉重新拿下正副議長寶座。因此也可能在臨時會中發動不記名表決，推動不補選。

不過，由於李全教一案已讓府會風波不斷，市長賴清德又已以不進議會爭取到地制法修法，一般認為賴絕不會坐視不補選；而代理議長郭信良也已說會依法要求補選，因此台南市進行地制法修正後的第一次議長選舉，應該不致出現變數。