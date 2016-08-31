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陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機

2016-08-31

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁週五將啟程出訪我歐洲唯一友邦梵蒂岡，參加德蕾莎修女封聖典禮，陳建仁預定在德國法蘭克福機場轉機，再飛抵義大利羅馬。據指出，陳建仁此行原規劃在其他機場轉機，卻因「中國因素」，最後才選擇法蘭克福機場。

對此，府方高層昨表示，到梵蒂岡有很多路線都可以飛，過去也都用過，最後接洽到法蘭克福機場，是最方便的，「哪個規劃進行最順利，就用哪個規劃，不會一開始就想定一種可能」。至於是否有中國因素，他表示，「不做評論」。

前總統馬英九在二○一四年搭乘總統專機出訪非洲及中美洲時，曾過境德國法蘭克福機場。

對於陳建仁在法蘭克福轉機時，是否安排會晤德國國會議員？府方高層表示，沒有規劃，但相關禮遇並不會少。

對於梵蒂岡與中國近期互動頻繁，傳出醞釀建交訊息，黨政人士強調，這次副總統出訪，是應梵蒂岡之邀請，也經過國安外交系統評估過的決定，「如果台梵雙方關係不好，副總統不會決定出訪。」

陳建仁將於週五晚間啟程，下週四返抵國門，此行除參加九月四日德蕾莎修女封聖典禮，並將會晤教廷高階神職人員、宴請我駐梵神職人員及旅義僑領等。

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