梵中關係有新發展? 外交部重申：我與教廷關係穩定

2016-08-29

教廷國務卿稱高度期待梵中關係有新發展

〔記者呂伊萱／台北報導〕教廷國務卿帕洛林日前表示，梵蒂岡高度期待梵中關係有新發展，這也對全世界有益。外交部昨回應表示，對梵中對話均有掌握，我國與教廷長期合作，將持續強化邦誼。

至於梵中關係趨暖是否影響我國邦交，外交部次長吳志中表示，這並非「零和遊戲」，不是說跟誰好，就要跟人家斷交，目前我方和教廷關係穩定。

陳建仁九月出訪教廷 安排相當順利

吳志中受訪時表示，副總統陳建仁九月初出訪教廷的安排相當順利，我國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟。而教廷不是以國家利益為前提的一般國家，推動宗教自由是教廷的基本立場，因此，教廷基於宗教自由和中國對話，他認為是「很好的事情」。

教廷與中國自一九五一年斷交，是西方世界唯一與中國無邦交的國家。教宗方濟各近年積極推動改善與中國關係，八月初香港教區主教湯漢表示，梵中已就主教任命問題達成初步共識；帕洛林上週六演說時，更直言高度期待梵中關係有新發展。上述種種情事，被視為是梵中建交的前奏。

外交部表示，對教廷與中國之間的對話及互動均有掌握。教廷與我國邦誼源遠流長，高層互訪頻繁，更在人道援助合作方面有長期合作。未來除持續密切關注梵蒂岡與中國的互動，也會持續強化我國與教廷邦誼。