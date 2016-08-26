《冷眼集》走不出胡同的天朝上國
記者鄒景雯／特稿
如果北京堅持將「民進黨」視為是洪水猛獸的代名詞，中國恐怕到目前仍不明白，這一任的民進黨籍台灣總統，將是此前與此後最不「民進黨」的對手，從北京利益的角度看，這無疑是個歷史的機遇。
稱之為「機遇」，最顯見的原因是，國民黨下台了，台灣政府以「一個中國」表忠所帶來的天朝優越固然不再，但是蔡英文的「維持現狀」說，基本上已經盡力照顧了習近平的面子，兩岸之間今後還剩多少裡子？則應該要由互動來定義，而這主動權多半操在北京手裡。
何以是「歷史的」？前一個民進黨籍總統兩任八年，曾經以「未來的一個中國」、「兩岸統合」試圖開啟對話的可能，然被江澤民棄之如敝屣，又遭胡錦濤以諾魯建交襲擊，導致此後海峽雙方敵意上升；長期進行的民調也指出，陳水扁時代是台灣國民主體意識迅速強化的階段，當時中國錯估形勢的對台高壓政策，相信是推波助瀾的主要因素。
台灣未來仍然會有民進黨籍總統上台，如果蔡英文四年、八年，北京當局依舊以上國的侷限，以為打擊之、修理之，就可以等待「果陀」，那麼台灣每四年新增的七十餘萬年輕公民，其對中國的認識，肯定會比上個世代更加根深柢固。
北京確實存在走不出死胡同的可能，主管對台工作的俞正聲，前不久就私下認為：台灣發生政黨輪替，主要是全球化的共同問題，與國民黨的兩岸路線無關。其言下之意，顯然沒有正視到一個現實，那就是民進黨政府或許也會窮於應付高張的民意要求，但是失去黨產的國民黨，假使無法轉型成為一個正常的政黨，今後要想再度於台灣如日中天，機率將會微乎其微。
在如此可預見的發展下，北京若深信經濟制裁、外交烽火，是對付台灣的必要手段，那麼也要做好一個心理準備，如果這些方法都用盡了，結果台灣人民沒被打倒，還因此走出新的路子，則台灣之於中國的關聯自此將難再逆轉。
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