馬英九過年趴趴走 范世平：他得了「沒鎂光燈恐懼症」

2019-02-10 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九過年趴趴走，在全台各地拜拜「發福卡」，引發各界關注他未來是否有意參選總統，對此台師大政研所教授范世平在臉書表示，好奇馬英九未來要怎麼收場，如果未來馬沒有宣布參選的話有兩種可能，一是找不出參選正當性，二是他得了「沒鎂光燈恐懼症」。

范世平在臉書指出，過年每天都有馬英九的新聞，但是對於一位快70歲的退休總統，大可不必如此辛苦的發紅包趕廟會勤拜年，但馬英九卻是異常地勤快，未來馬英九若是沒宣布選總統代表兩種可能，一個是找不出參選正當性的理由，如此搞了幾個月結果是白忙一場；不然就是他可能心中有缺憾，得了「沒鎂光燈恐懼症」，必須要靠不斷曝光才能過活，大家可能還要被迫看到馬英九每天政治表演好幾年。

另外，范世平也好奇，馬英九若宣布參選，要如何說服黨內同志支持他？是有什麼捨我其誰的理由再與朱立倫、吳敦義與王金平一爭高下？還是有什麼正當性要大家讓他回鍋當總統，並創下中華民國憲政史上前所未有的先例？最後范世平則說：「對於一個高度自戀的人來說，不怕找不出理由，甚至可以找出一百個理由，但這卻是殘酷檢驗的開始，也是現在看似浮游在高人氣雲端上卻狠狠重摔落地的開始。」

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