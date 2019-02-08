自由度台灣93分、中國11分 外交部盼促進人人獲得自由

2019-02-08 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於美國華府的非政府組織「自由之家」（Freedom House），日前公布「2019世界自由調查報告（Freedom in the World 2019）」，名列「自由」國家的台灣在滿分100分中獲得93分，被評為「不自由」國家的中國僅得11分，外交部推特也為台灣的自由感到驕傲，強調會繼續。

「自由之家」（Freedom House），4日公布有關政治權利和公民自由的年度「2019世界自由調查報告」，該調查透過25項指標，評比國際社會共195個國家，其中86國列為「自由」，59國為「部分自由」，50國「不自由」；台灣與去年相同，獲得93分名列「自由」國家之林，而中國還較去年退步，倒扣3分僅得11分，評為「不自由」國家。

我國外交部在推特上轉貼此項成就，大讚為台灣的自由感到驕傲，而這自由必須用承諾與勇氣來維持，外交部最後也重申，未來會繼續幫助所有人獲得享有自由的權利。

Well said! It takes commitment & courage to foster freedom. We’re very proud of our achievements in #Taiwan & will keep promoting the right of all people to be free. JW https://t.co/k5KQjIlS1e — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） February 7, 2019

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