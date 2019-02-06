自由之家評中國自由度下滑 柯文哲：民主自由是台灣核心價值

2019-02-06 13:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯文哲今天大年初二到北投關渡宮參拜及過年發發財金，媒體詢問美國自由之家的維持93分高分，但中國今年大退步只有11分，兩邊差距擴大。柯文哲表示，民主自由是台灣價值裡面的核心價值，本來就是台灣可以在國際上拿出來的東西就是民主自由多元開放，但未回應中國自由度下滑題目。

媒體問到柯文哲之前表示放假都在看總統大選的書，柯文哲表示，促轉會前主委黃煌雄之前有舉辦研討會檢討6次總統大選，後來集結成書；他有空就會拜訪黃，他當時就塞了一本書給他。對於為什麼會想看，柯則說自己甚麼書都讀。

而陳水扁辦公室前主任陳淞山表示，若柯文哲不出來選2020，一半選票會轉投給前新北市長朱立倫，所以對於國民黨衝擊比較大。柯文哲反問，他有做民調算吃數據來嗎，並補上一次民調15萬，隔一個月再分析，大概花30萬就可以知道答案了，但台灣民意如流水，變動實在太快，「還是那句話，認真做好每一天該做的事。 」

媒體追問柯文哲節目上說要再想想組黨，有可能第三勢力來結盟嗎？柯文哲說想的意思就是還沒行動，還繼續在想。

對於每年南鯤鯓代天府例行國運籤今年抽了60支籤都沒中，柯文哲說自己算過一次沒抽到的機率事8分之7，60次沒中相當於0.875的六十次方，應該小於萬分之一。但他也表示，他媽媽每次都說，很多事情就是靠自己努力。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/