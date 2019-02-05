藍營內部喊世代交替 朱立倫：世代一起合作

2019-02-05 13:11

〔記者邱書昱／新北報導〕大年初一國民黨大咖選在新北市走春拜年。有意參選2020年總統的前新北市長朱立倫今天前往林口區竹林山觀音寺參拜。對於台北市議員王鴻薇與前台中市長胡志強呼籲，世代交替大老們要優雅轉身，朱立倫表示，自己今年57歲，不能講這句話，前輩們的貢獻，世代應該一起合作努力，國民黨會更進步。

朱立倫選在竹林山寺發送新年紅包袋，熱情民眾高喊「總統好」。他說，今年是金豬年，祈求大家賺大錢，台灣民眾過好日子，這也是從政重要目的，尤其市民最期待重振經濟、拚經濟，以及兩岸和平，因此會以這為目標出發。

媒體詢問朱立倫對於2020年的希望，他笑說，已經決定大選日期落在金豬年，希望能夠諸事大吉、諸事如意。

另一方面，針對王鴻薇與胡志強的發言，朱立倫強調，自己今年57歲不能講這句話，會被視為對於黨內大老不尊敬，黨內前輩貢獻很多，世代一起合作、努力，希望國民黨更好，更進步。

媒體追問內容提到大老是指70歲以上，朱立倫則說，不方便講，「沒有講57歲就好」。

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