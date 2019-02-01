盧秀燕遭踢爆花博爭議早知情 卓冠廷：政治語言無法解危

2019-02-01 18:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博因新巿府團隊未依約支付權利金，遭國際園藝生產者協會（AIPH）發函，揚言終止台中花博的授權。盧巿府將此事推給前朝，稱是因為去年前市府團隊「沒付錢」，又沒做好交接，但疑點重重，市府前新聞局長卓冠廷今在臉書踢爆，在盧上任前，現任副市長令狐榮達已經跟AIPH進行討論，也承諾會在1月初匯款及跟AIPH協商所有相關爭議，盧秀燕明顯知情。卓冠廷表示「我們都希望市府團隊可以用誠懇面對，政治語言無法解決花博所面臨的危機。」

卓冠廷說，這兩天花博恐遭取消的消息，許多朋友很關心。他曾是花博團隊的一份子，只希望這個讓團隊都感到驕傲的花博，有最圓滿的結果，而不是被口水淹沒。卓冠廷於臉書列出時間軸說，去年11月24日盧秀燕勝選，對於選前的花博免費政策，AIPH曾經多次表示不支持。12月3日前後，原市府團隊看守期間，相關付款給AIPH的公文，由前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，此公文是擔任花博辦公室執行秘書的優秀文官陳如昌負責，盧秀燕就任後升為副秘書長，同樣負責花博業務。

卓冠廷說，12月6日，AIPH正式寫信給盧秀燕，盧秀燕交辦還沒就任的準副市長令狐榮達與AIPH秘書長白立福（Tim Briercliffe）聯繫，根據媒體披露的資料（如附圖2019.1.29的信），令狐準副市長在這段期間答應Tim ，1月初會解決所有免費政策爭議跟匯款。

卓冠廷進一步表示，12月25日盧秀燕上任市長後，沒有跟AIPH聯繫，也都沒匯款。今年1月29日，AIPH再次去信中市府，基於欠款理由，考慮取消台中花博的主辦資格跟未來台灣所有主辦權。1月31日，盧秀燕表示自己沒收到信，沒有匯款是前市府「沒有做好交接」。2月01日盧秀燕表示「不清楚為何前面沒付款」，「但這不重要」，第一筆款項，今天已經請同仁匯出。（據了解金額是頭期款的4分之1）。

卓冠廷強調，其實在盧市長上任前，現任副市長令狐榮達已經跟AIPH進行討論，也承諾會在1月初匯款及跟AIPH協商所有相關爭議。「我想，這絕對不是『不重要』或『不清楚』，更不是『沒有做好交接』。」

卓也說，市政繁忙也好，疏失也好，希望市府團隊可以用誠懇面對，政治語言無法解決花博所面臨的危機；台中、台灣的國際形象受到影響，相信是我們都不願見到的事情。台中世界花博，更是我們的珍寶，是全台優秀團隊的心血和驕傲。

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