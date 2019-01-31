滯留機場2中國異議人士入境 陸委會：最長停留兩個月

2019-01-31 18:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕自稱異議人士的中國籍男子顏克芬、劉興聯昨天深夜獲准入境，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會表示，兩人是以專業短期交流名義入境，並非獲政治庇護，期限為一個月，期滿得申請延長一個月，核准與否由內政部移民署聯審會依必要與正當性決定。

顏克芬、劉興聯去年9月底過境桃園機場時自稱遭受中國迫害，持聯合國難民證向台灣政府申請庇護，兩人滯留桃機管制區長達125天，他們昨飛往第三地後再入境台灣。

邱垂正指出，兩人雖獲准合法入境短期停留，但並不符合兩岸人民關係條例中「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」的資格，因此無法在台定居、居留，此案是考量國際慣例、我方法律、過往處理案例與對人權價值保障、國際視聽等因素，會同相關機關與兩人溝通決定目前方案。

邱垂正也提到，由於「難民法」尚未完成立法，缺乏提供政治庇護的法源依據，也無法編列相關預算、提供住所，兩人在台生活所需均由提出專業交流邀請的民間團體負責，至於兩人的身分疑慮，政府會要求兩人不得從事與許可目的不符的活動，相關機關會隨時了解兩人在台生活情形。

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