蘇揆宣布警消海巡就醫免掛號費 自費健檢折扣比照軍人

2019-01-31 16:52

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前宣示，政府對於海巡、警察及消防同仁包括退役人員應特別照顧與關懷。行政院長蘇貞昌今天進一步宣布，為表達對國土安全第一線重要成員的關懷，行政院決定，警、消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收上述所需的2900萬元經費。

另外，蘇揆說，在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，也都比照軍人。

蘇貞昌表示，政府也將補助海巡、警察及消防現職人員到全國醫療院所的門診與住院的健保部分負擔，年經費約1.9億元，今年以第二預備金支應，明年起回歸各部會預算編列，由內政部及海委會等相關部會訂定相關補助辦法陳報行政院核定後，將公布詳細作業規範。

蘇揆今天到新北市八里區視察「台北港海巡基地暨慰勤」時表示，海巡與警消人員都是全民國防的重要成員，平時守護國土安全、救災救難，在農曆春節期間可能還需面對各種情況及任務，備極辛勞，春節將至，除為工作同仁打氣及給予肯定之外，也呼籲大家持續努力防止非洲豬瘟疫情進入台灣，讓國人更安心。

蘇貞昌指出，之前他擔任行政院長時，將基層警、消及海巡人員的最高年功俸自450俸點提升至500俸點，每月薪資增加約3000元，約5萬餘人受惠。賴清德前院長推動修法，自今年1月1日起，基層警、消及海巡人員（警正四階以下）的最高年功俸從500俸點提升至525俸點，調整後每月所得增加1370元；以及警正三階人員最高年功俸從現行525俸點提升至550俸點，調整後每月所得增加1375元。

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