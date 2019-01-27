台北台中立委補選決戰！誰能勝出本報16:00即時揭曉

2019-01-27 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉後，全台有6席立委須補選，其中台北市第二選區與台中市第五選區將於今（27）日進行投開票作業。其中台北市因藍綠白三方角逐，也成2020大選重要風向球。國民黨能否乘勝追擊奪下綠營票倉、民進黨能否在大敗後扳回一城，以及白色力量「柯家軍」能否進軍中央，成各界矚目焦點，自由時報也將從下午4點開始即時揭曉2地開票結果。

台北市第二選區（大同區及士林區38個里）參選人有國民黨陳炳甫、民進黨何志偉、代表白色力量的陳思宇、全民無黨聯盟陳源奇，以及無黨籍的王奕凱；台中市第五選區（北屯區及北區）參選人則有國民黨前立委沈智慧，前台中市政府交通局長、民進黨王義川對戰，聯合黨推薦的林忠勝及無黨籍邱于珊。

中選會表示，據過去補選經驗，約可在晚上7點前公布投票結果。中選會指出，根據選罷法規定，當選人名單應於投票日後7天內公告。中選會將在31日前審定當選人名單，並於31日公告當選人名單，在2月1日前發給當選證書。

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