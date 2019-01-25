「最近與黨產會互動不錯」 救國團重申非國民黨附隨組織

2019-01-25 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕救國團今舉辦「愛心捐款記者會」，將去年全國連線園遊會所得捐予弱勢團體。針對最近與黨產會的關係，救國團主任葛永光指出，最近跟黨產會互動還不錯，會持續加強溝通，也重申救國團並非國民黨附隨組織，而是社會公益組織。

葛永光說，黨產會一直說救國團是國民黨附隨組織，但國民黨是政黨、政治團體，這樣推論代表救國團也是政治團體，但救國團成立66年來何時辦過政治活動？都是教育活動、公益活動。

葛永光解釋，救國團成立時就是隸屬國防部，是政府組織，法院已經有好幾個判例，這些好多個證據提供給黨產會，但黨產會都聽不進去，只憑蔣中正先生日記裡的一句話「救國團是國民黨青運組織」一個證據，就認定是附隨組織。

不過葛永光也說，目前跟黨產會關係還不錯，不知道是否跟選舉有關，但救國團一直非常努力加強溝通，增進彼此了解，因此最近的支出都很快能夠通過，之後也會持續溝通，維持良好互動。

葛永光強調，救國團一直想與人為善，從事公益也都是超越黨派，如民進黨立委許智傑、林岱樺也都會來救國團場合向大家致意，而能夠善用救國團資源來進行施政會是最聰明的政府，如台南市、基隆市等都是，未來仍會與各地政府合作為青年、公益做更多事情。

對於今年年終獎金，葛永光說，確實去年受到黨產會打壓、誤解，整體盈餘變少，因此大家的年終也變少，平均下來是2.55個月，至於他本人也不是領最高的，他領的是平均，大約2.5個月。

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