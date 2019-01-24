鄭文燦：兩岸交流不要賦予太多政治前提

2019-01-24 15:31

［記者謝武雄／桃園報導］陸委會主委陳明通昨天南下拜會高雄市長韓國瑜，外界質疑這是中央給地方政府緊箍咒，孫悟空（指韓國瑜）還是無法逃離如來佛手掌；對此桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，這是陸委會例行行程，了解地方對兩岸城市交流看法，大家出發點要是一致的，也希望交流的同時不要賦予太多政治上的前提。

鄭文燦說，新科直轄市長上任後，陸委會都會例行安排拜訪座談，了解地方對兩岸城市交流的看法，畢竟兩岸城市怎麼交流也不至於把中華民國招牌拆掉，把身分證放棄，或者把新台幣丟掉，大家的出發點要是一致的。

鄭文燦表示，陸委會也很清楚表明樂見兩岸交流，希望交流的同時不要賦予太多政治前提，畢竟台灣的城市首長無論藍綠心態都是開放的，設置路障跟交流前提的是對岸，台灣城市首長要去交流，如何做客、做客之道都會拿捏，對方的待客之道也不能要求待客就要有「通關密語」，像「九二共識」或「兩岸一家親」就當作通關密語，這也不是好的待客之道。

最後鄭文燦強調，兩岸之間很密切但也有差異，不能夠一刀兩斷，也很難一拍即合，若陳明通主委來桃園拜訪，他會清楚表達看法，但總是希望有更多交流、更多善意、更多互動，讓兩岸能夠朝向一個制度性的協商，跟一個長期的穩定架構，對兩岸的人民都好。

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