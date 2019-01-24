天網逼近？服務處監視器為中共國企產品 時力議員拒裝

2019-01-24 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕近期政府開始限制中國資訊商品，包括工研院、資策會等單位都已禁用華為手機連內網，近日也將發布有關採購及使用中資產品的處理原則，禁止公務手機及電腦登入中國社群網站，而中國監視系統也可能成資安漏洞，有時力立委就拒絕有中國國企背景的監視器廠商，為其服務處架設監視器。

時代力量高雄市議員林于凱日前質詢，議會為議員服務處所提供裝設的監視器，來源竟是中共國有企業所控股的「海康威視」（Hikvision）產品；林于凱指出，高雄市議會保全得標業者「先鋒保全」日前到各個市議員服務處裝設監視器，結果他發現保全所提供的監視器竟是「海康威視」產品，恐有嚴重資安風險，因此拒絕裝設。

林于凱在臉書PO文表示，美國早在去年8月就規定美國聯邦政府機構不得採購，海康威視生產的螢幕監控和通信設備，除有資安疑慮外，海康威視產品更被廣泛應用於新疆「再教育營」，還曾展示透過數據分析用以識別並監控少數民族臉孔的技術，認為若採用海康威視，變成迫害人權的幫兇。

對此，高雄市議會秘書處則回應，此招標案已於去年12月完成，得標廠商採用的海康威視監視器並不在禁用範圍內，若中央採購法規有新的規範，他們會遵照規定辦理；有保全業者私下透露，海康威視以低價進入台灣市場，危及台灣本土監視器廠商，而保全業在成本考量下，的確會將海康威視納入選擇清單中。

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