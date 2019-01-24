Google買綠電捨彰化選台南 狠打彰化一巴掌

2019-01-24 13:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化不支持綠電？國際大廠Google台灣資料中心，廠區設在彰濱工業區線西區，購買純綠電卻未在彰化縣，反倒是距離彰化百公里遠外的台南市，狠狠打了擁有全台發展離岸風電最具優勢資源的彰化縣一巴掌，讓人感慨，又失去產業轉型和市場競爭的契機，質疑縣府拚經濟只是嘴巴說說而已

縣議員陳秀寶抨擊Google捨近求遠的作法，打臉了縣府，行動表達對縣府不信任感，她說，丹麥離岸風電開發商沃旭事件，讓外商在台灣、在彰化開發綠能風電踢到鐵板，動搖了外商與公部門間的互信互賴的合作原則，特別是政黨輪替造成政策反覆不一，政治的不確定性，提高外商投資風險，讓外商不敢來彰化投資。

縣議員賴澤民直言「無知，令人恐懼！」，他說，縣長王惠美上任後，為了要表現施政項目要與前朝不同而排斥風電的作為，封殺綠能新興產業鏈，作為和心態相當不可取。

前彰化副縣長林明裕痛批，新縣府擋風電、反綠能，造成少稅收、少就業，最後受害的是127萬的彰化鄉親。

對此，縣府經濟暨綠能發展處能源開發科長莊明泰表示，Google在商言商，彰化陸地面積全台最小，人口密集是全台6都之外第7個百萬人口縣市，要尋找能開發太陽光電廠的適當土地難覓，工業區丁種建築用地或農牧用地的土地成本，都遠遠高於台南鹽田土地，台南幅員廣，土地選擇性高，光電發展又居全台之冠，產業技術成熟，國內現階段太陽光電的發展爭議少，廠商理所當然優先選擇光電。

莊明泰指出，全台離岸風電目前尚未建置完成，尚未發出任何1度電，能讓廠商快速就能讓產品具備使用綠電憑證製造的行銷條件，基於時效性和需求性，廠商會選擇開發已經成熟的太陽光電。

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