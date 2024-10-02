柯文哲盯監視器看賴清德？ 張惇涵：總統一笑置之

對於立法院民眾黨團總召黃國昌聲稱，民眾黨主席柯文哲緊盯監視器中的總統賴清德，總統府副秘書長張惇涵表示，賴對這樣的指控應該就「一笑置之」吧。（圖由Yahoo TV《齊有此理》提供）

2024/10/02 15:52

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案遭押，立法院民眾黨團總召黃國昌9月初曾聲稱，柯在北檢候審時緊盯監視器，要直視濫用權力的總統賴清德。總統府副秘書長張惇涵今接受網路節目專訪表示，大家都知道這是無稽之談，賴就連私底下也不曾評論司法案件，至於緊盯「監視器」，更是不可能發生的事，賴對這樣的指控，應該就「一笑置之」吧。

針對賴清德上任後施政滿意度維持在4成、被解讀是因為打貪不分顏色，張惇涵表示，打貪是政府很重要的執政主軸，賴清德私下並沒有特別說打貪要怎麼樣，他很清楚司法是獨立的，不容任何政治力干預，但他一貫的主張就是，無論任何人、任何黨派，涉嫌犯罪就是該偵查就偵查、該偵辦就偵辦。

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被問到賴清德知道自己被民眾黨指控政治追殺，柯文哲都透過監視器「直視」他嗎？張惇涵說，總統常常看報紙和新聞，大概有看到這樣的指控，但大家都知道這是無稽之談，柯文哲自己牽涉的司法案件已在程序中，「站在我的立場是不方便評論的，真正應該回答問題的應該是柯文哲主席」。

面對主持人追問，現在朝野各政黨政治人物都被檢調查辦，賴總統對此有沒有評論？張惇涵說，他沒有聽過，因為不知道案情進展到哪裡，其實也不知道怎麼評論；至於所謂「賴清德在看監視器」，這更不用澄清，實際上是不可能發生的，再被問「賴清德黃國昌的指控沒有任何反應嗎？」張苦笑說，就一笑置之吧。

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