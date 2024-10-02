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颱風天陳光復慰問教召弟兄 致贈加菜金支持國軍

澎湖縣長陳光復前往教召場地，表達對澎湖優秀子弟回營受訓的支持。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復前往教召場地，表達對澎湖優秀子弟回營受訓的支持。（澎湖縣政府提供）

2024/10/02 15:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕山陀兒颱風壓境，澎湖縣長陳光復今（2）日專程前往鎮海、白沙國中，慰問今年度第一梯次教育召集訓練的後備弟兄們，並致贈加菜金，以表達對國軍後備部隊的支持與鼓勵，由澎湖縣後備指揮部指揮官張勝瑋上校代表受贈，並回贈感謝狀，感謝縣府對國軍的支持與關懷。

陳光復表示，希望藉由每年定期的教育召集訓練，進一步強化後備部隊戰力，並提升全民國防意識，共同守護國家安全。台灣的民主制度健全完善，這不僅歸功於人民的共同努力，也要感謝國軍弟兄的堅守與奉獻，為國家帶來穩定與安全。

由於後備軍人是國防的中堅力量，也是國家最堅強的後盾，澎湖子弟暫時放下手邊工作及家庭生活，重新投入精實的軍事訓練中，透過體能鍛鍊、精進專業技能，並迅速恢復戰鬥能力，時刻保持最佳狀態因應任何挑戰。

國軍弟兄們是國家穩定前行的重要力量，面對兩岸緊張局勢，不僅在國防上堅守家園，在重大災害發生時，更總是第一時間深入災區，搶救生命，為國人安全盡心盡力，值得嘉許。

澎湖縣後備旅今年第一梯次步一營教育召集訓練自9月28日起至10月4日止，分別於鎮海國中、白沙國中、澎南國中以及西嶼國中4處同步展開，教召人數300餘人，均為澎湖籍。此次教召訓練包含了戰術行軍、編制武器射擊以及災害防救等課程，內容多元豐富，顯示澎湖戰略位置的重要性。

陳光復以澎湖縣大家長身份，颱風天前往教召地表達支持國軍決心。（澎湖縣政府提供）

陳光復以澎湖縣大家長身份，颱風天前往教召地表達支持國軍決心。（澎湖縣政府提供）

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