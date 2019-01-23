「愛國俠女」鄭惠中遭限居 新黨律師批北檢：拍馬屁處分

2019-01-23 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕掌摑文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中，昨晚（22日）到台北地檢署說明事發經過，訊後被依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱等3罪諭令限制住居。曾任新黨全國發展委員會委員的陳麗玲律師，今天（23日）發文狠批北檢繼王炳忠非法搜索、無限期限制出境後，「又一拍馬屁處分」，並向鄭惠中喊話，需要律師協助的話，「本人義務擔任」。

陳麗玲今天在臉書針對北檢處分提出質疑，包括鄭惠中所涉的傷害、公然侮辱是告訴乃論罪，但鄭麗君是否有提告；第二，妨害公務罪依最高法院第3097號判決明示，「公務員依法執行職務時施強暴脅迫」是要件，因此公務員的執行內容若不是法令內應為的職務，縱使對公務員施以強暴脅迫，也難以妨害公務論之。

第三，限制住居的目的在於防止被告逃匿，但鄭惠中已主動到案說明，哪裡有逃匿問題？且若真認為有犯罪行為，可以交保代替限居，為何北檢不察明有無告訴、逃匿之虞就立即做出處分？其法源依據又在哪？

陳麗玲稍早曾說，「真是氣死我啦，如果愛國藝人鄭惠中需要律師，本人義務擔任。」後來看新聞得知鄭有律師陪同，仍不忘熱心提醒，「建議律師應就限制住居部分馬上抗告！」

貼文中，陳麗玲以「俠女」、「愛國藝人」形容鄭惠中，並將以上3點質疑寄到北檢檢察長信箱，鼓勵大家「一人一信到北檢，抗議非法限制鄭惠中住居行動」；她認為，「民主時代，民眾對於不公不義之事，可以將意見充分表達！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/