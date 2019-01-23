美眾院一致挺台「重返WHO」 蘇嘉全：這才是務實外交

2019-01-23 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院今天表決通過支持台灣重返世衛組織法案，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位；對此，立法院長蘇嘉全感謝美國國會長期以來對台灣的支持，也肯定表示「這才是務實」。

本月8日，眾議院議員約霍（Ted Yoho）提出台灣重返世衛組織法案，獲得麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等眾議員共同連署，並在今日眾議院中無異議通過，將送交參議院表決。

行政院發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）今（23）日對此表示，台灣的聲音需要被世界衛生組織聽見，不能在防疫過程中被遺忘，感謝美國眾議院的支持；立法院長蘇嘉全也表示，去年至美國國會拜會聯邦眾議院萊恩議長（Speaker Paul Ryan），除了感謝美國國會長期對台美關係的支持，也探討台灣未來如何與美國合作，一起維持台海和平穩定。對於這次美國眾議院挺台法案通過，蘇嘉全肯定國會外交大力向前行，也表示「這才是務實」。

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