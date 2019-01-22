陳明通：習五條設定統一進程 是台灣當前最大危機

2019-01-22 10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通明天下午將與高雄市長韓國瑜會面。媒體關切兩人會否談及九二共識，陳明通今天表示，兩岸關係在習五條框架下將更困難，很多爭議是假議題，「包括九二共識」。陳明通明白說道，對這個纏鬥多年的議題，「真的沒興趣再討論」；當下真正的危機是北京已經設定統一台灣的進程。

為強化中央政府與地方合作，陸委會近期推動中央與地方就兩岸事務強化合作，副主委李麗珍與陳明祺最近密集拜會各地方政府，當面溝通、聽取意見並說明政策，陸委會主委陳明通也將於23日下午拜訪高雄市長韓國瑜。

陳明通今天主持陸委會新春記者會，媒體關切兩人明日會面是否會談及九二共識？陳明通直言，「我想不會談到這個」，主要是聽取地方政府在兩岸交流議題的看法，對於地方政府成立兩岸小組，他自己也曾是北高市府兩岸小組成員，對於地方政府成立這樣的工作小組，持正面肯定的態度。

陳明通直言，新的一年在習五條框架下，兩岸關係會更困難，而很多爭議其實是假議題，「包括九二共識」。他已多次針對「九二共識」還原真相，不願多著墨，「坦白說這個議題纏鬥18、19年，我真的沒興趣再討論」。

陳明通強調，當前台灣真正的威脅和危機，是習五條已經設定了統一台灣的進程，欲透過一國兩制台灣方案和不放棄武力對台，「這才是真正消滅中華民國」，他籲請國人務必有清楚認識，「繼續爭議九二共識已經沒意義了」。

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