陳炳甫辦誓師大會 大嗆對手才是「家族政治」

2019-01-20 19:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨士林北投立委補選候選人陳炳甫今天舉辦造勢大會，他致詞表示，選舉期間他被點名是「家族政治」，但父親陳重光早已往生，姐姐陳玉梅也離世兩年，反嗆民進黨的何志偉家族有民進黨大老，媽媽薛凌是前立委；「柯家軍」的陳思宇的父親陳建銘是議員、姑姑是立委陳靜敏，更享有北市府全力輔選，呼籲衝高投票率，讓他打贏這場2020大選前哨戰。

國民黨副主席郝龍斌、前台北市長候選人丁守中、台北議會前後任議長陳錦祥、吳碧珠、立委吳志揚、李彥秀、蔣萬安及數十位台北市議員皆到場。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜雖未出席，但皆錄製影片力挺。

陳炳甫致詞表示，這次選舉關係到國家社會及下一代的重要選舉。他說，這3年來過得很苦，政府政策反反覆覆，不僅年金改革改到階級對立，連原本一例一休這種可三贏的政策都改到勞資齊罵，卻為了意識形態，花500億元改鈔票，總統蔡英文兩周前又拋出400億元紅包，卻在一天內政策就轉彎，「就算是個餐廳也不可能昨天賣牛排，明天賣生魚片。」

他說，國民黨在立院目前僅有34席，但他相信明年民進黨一定下台，並說藍營曾大敗，經反省後去年大選贏得勝利，而要實質「滅東廠」就必須在明年大選取得勝利。

蔣萬安致詞說，這次立委補選是民眾對於民進黨執政3年、在立法院這幾年的多數暴力的投下不信任票，這樣國民黨2020就有機會。國民黨中常委連勝文致詞說，陳炳甫過去在半年內發生姊姊往生、母親住院跟小孩出生，但他用堅強意志力繼續維持服務品質，證明是一個有肩膀、抗壓力的人。

吳碧珠表示，一選完議員就投入立委補選的陳炳甫很勇敢，提到過去該區由陳玉梅禮讓給周守訓，現在陳炳甫要完成姊姊的遺志，希望大家支持陳炳甫進立院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/