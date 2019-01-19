政見發表會驚見陽帆？ 網友笑翻：歡迎收看分手擂台

2019-01-19 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯、北區（第五選區）立委補選18日舉行政見發表會，國民黨候選人沈智慧與民進黨候選人王義川都上台提出自己的選舉政見，但有網友貼出照片指出，沈智慧乍看像是藝人陽帆，笑稱「歡迎收看分手擂台～」、「笑到肚子痛」。

有網友在PTT八卦板發文，並貼出一張翻攝政見發表會的新聞畫面，笑說「昨天在政見會看到陽帆，他到底是不是跑錯場子了」、「有沒有陽帆跑去政見會的八卦？」照片曝光後讓網友全都笑翻，紛紛留言「分手擂台政見會」、「笑到肚子痛」、「靠北 也太像吧 上班還要憋笑」、「嗯 對 是 沒錯 歡迎收看分手擂台～」、「陽婆婆也可以選？」、「點開笑死 確定不是化名參選？」。

據《中時電子報》報導，對於被網友形容長的很像「陽帆」，沈智慧則表示，陽帆很受大家歡迎與喜愛，有機會當然可以請他來站台。

綠營王義川今（19日）天由桃園市長鄭文燦南下陪同掃街拜票，這組合被稱是「胖周瑜」輔選「胖虎」，王義川則笑說，大家稱我胖虎、對手像陽帆，自我調侃不錯，開心就好，知名度低要讓選民快速認識的方式，就是利用直播，唱歌、介紹美食等等的方式，「只要打開知名度，就會贏得選舉」

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