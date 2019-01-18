基金會民調：8成認為兩岸是2國 72％支持制新憲

2019-01-18 15:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕由獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」今天公佈民調，有80.2%民眾認為兩岸是「兩個國家」，不過有57%民眾不知道，中華民國憲法是「一中憲法」，目標為兩岸朝向終極統一，有72.1%民眾支持重新打造一部符合台灣現況的憲法。辜寬敏表示，根據民調，多數人認為我們需要自己的憲法，「總統就任時唱國歌，裡面還有吾黨所宗，蔡英文不覺得矛盾嗎？」

針對中國國家主席習近平日前於「告台灣同胞書」提到，「世界上只有一個中國」以及「台灣為中國一部分」的說法，「台灣制憲基金會」18日公佈民調，有65.3%的台灣民眾不支持台灣與中國以「一國兩制」走向統一。有53.7%偏向維持現狀，31%偏獨立，11.4％偏向統一。

此份民調也調查民眾的「國族認同」，有57.2%民眾認為自己是「台灣人」，僅有3.1%的民眾自認為是「中國人」，不過還是有38.2%的民眾認為兩者都是。但如果只能在「台灣人」與「中國人」進行選擇，則有82.9%的民眾認為自己是「台灣人」，此外，有80.2%的民眾認為兩岸是「兩個國家」。如果兩岸不能維持現狀，有64.1%民眾較支持「獨立成一個國家」。

辜寬敏表示，我們的社會非常和平，大家生活也不錯，但是最基本的國家問題沒有辦法去碰，基金會將會推動台灣的制憲運動，這是基金會成立的理由。

基金會副執行長宋承恩指出，有8成民眾認同台灣是主權獨立國家，也有8成的人認為兩岸是兩個國家，表示這是跨黨派的認同，尤其在年輕世代特別明顯。

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