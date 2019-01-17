台中立委補選 林佳龍：大家都等著看王義川質詢我的好戲

2019-01-17 22:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯北區立委補選，民進黨候選人王義川今天在肉品市場旁舉行廟口開講，要求市場搬遷，批評盧秀燕選後竟推翻政見不搬了，必須來這裡向選民道歉。交通部長林佳龍也說，不只山手線、肉品市場搬遷、河川整治「（現任）市長不做，我也沒辦法！」認為這場立委補選是公民投票，讚成搬遷就投王。

對於盧秀燕今天在行政院院會說，山手線應由中央全額補助且一次核定。林佳龍說，院長主持會議，沒有處理，也沒有機會特別去講，但他以書面回應，山手線規劃已經報行政院核定，並獲前瞻基礎建設計畫補助，現在新市長對台中山手線計畫有不一樣的想法，應儘速提出計畫，提交審查，以免錯失爭取前瞻計劃預算補助的機會。

林佳龍在站台助選時，指大家都在等「王義川質詢林佳龍的好戲！」直播會有數10萬人看「他質詢我，我要立正！」「問政見要做嗎？我一定要說YES！」他喊話要選民投王義川「試看嘜！」王義川做不好，「不然任期一年後不要選！」還要選民回想對手沈智慧過去擔任立委20年有什麼政績。

林佳龍還說，選後很多人後悔投盧秀燕「市長換人，空氣換新」，但現在空氣有比較好嗎？結果「市長換人，換來換去」是「撿來撿去，撿到賣龍眼的！」但市民還有補求的機會「用疼林佳龍的心來惜阿川」，「一年試用，保一席」過去建設不要中斷，讓龍團隊繼續為台中服務。

國民黨候選人沈智慧則在公辦電視政見向選民喊話，「這一票搶救自己，投票制衡民進黨」，讓蔡英文知道離民意有多遠，要修法以及監督行政院，協助盧秀燕解決台中市空氣污染問題。

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